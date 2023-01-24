Режиссер Жак Одиар готовится к съемкам мюзикла с Селеной Гомес

В танцевальной криминальной комедии от создателя «Пророка» также сыграет звезда «Аватара» Зои Салдана.

Знаменитый французский режиссер и сценарист Жак Одиар («Пророк», «Братья Систерс», «Дипан», «Ржавчина и кость») работает над новым фильмом. Согласно эксклюзиву Variety, номинант на премию «Оскар» поставит криминальную музыкальную комедию «Эмилиа Перес» (Emilia Perez) — это будет своеобразное продолжение позапрошлогодней черно-белой картины постановщика «Париж, 13-й округ».

Ведущие роли в будущем мюзикле сыграют Селена Гомес («Убийства в одном здании»), Зои Салдана («Аватар: Путь воды») и Карлос Гаскон («Мятежники: Новое поколение»). Сценарий Одиар написал самостоятельно, но в качестве консультанта ему помогал его давний соратник Томас Бидеген («CODA: Ребенок глухих родителей»).

Детали сюжета пока не раскрываются, но лента будет сниматься исключительно в студийных павильонах — кинематографист сравнивает своей проект с оперой в четырех действиях. В качестве композитора выступит Клеман Дюколь («Петер фон Кант»), оригинальными песнями займется французская певица Камий, а хореографией — Дамьен Джале.

Производство ленты ранее откладывалось на полгода из-за конфликтов графиков, но теперь процесс стремительно продвигается к реализации. Съемки «Эмилии Перес» стартуют этой весной.