Джеймс Кэмерон очень рад успеху «Аватара 2» и призывает не увлекаться стрим-сервисами

Джеймс Кэмерон прокомментировал огромный кассовый успех своего недавнего фильма «Аватар: Путь воды».

На данный момент научно-фантастическая картина заработала уже более $1,7 млрд в мировом прокате и стремительно приближается к знаковой отметке в $2 млрд. Перед вчерашней церемонией вручения премии «Золотой глобус» режиссер дал интервью изданию Variety, в котором сказал, что большие сборы ленты стали свидетельством того, что зрителям все еще хочется смотреть кино на большом экране:

«Я не думаю об этом с точки зрения денег. Я думаю об этом с точки зрения того, что во всем мире зрители начали возвращаться в кинотеатры. Даже жители Китая пошли смотреть фильм в кино, хотя сейчас там идет очередная волна коронавируса. Аудитория говорит: «Нам нужен этот формат! Мы хотим ходить в кинотеатры!». Хватит уже пользоваться стримингом! Я устал сидеть на заднице».

Позже Кэмерон также раскритиковал зрителей, которые сидят в телефонах во время киносеанса:

«Они упускают суть фильма. Когда люди идут на фильм, они заключают сделку с собой, чтобы на пару часов отдать экрану свое безраздельное внимание. Поход в кино — это погружение в себя».

Ранее режиссер заявил, что «Аватар: Путь воды» уже собрал достаточно денег для того, чтобы студия позволила ему продолжить разработку новых фильмов в рамках этой франшизы. Ближайший из них, «Аватар 3», выйдет 20 декабря 2024 года.