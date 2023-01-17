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Киноафиша Новости «М3ГАН» и «Кот в сапогах 2: Последнее желание» продолжают уверенно держаться в прокате

«М3ГАН» и «Кот в сапогах 2: Последнее желание» продолжают уверенно держаться в прокате

17 января 2023 14:03
«М3ГАН» и «Кот в сапогах 2: Последнее желание» продолжают уверенно держаться в прокате

Фильмы показывают отличную стойкость.

Несмотря на безоговорочное доминирование «Аватара: Путь воды» практически во всех кинотеатрах мира, по-прежнему неплохо держатся на его фоне продюсерский хоррор Джеймса Вана «М3ГАН» и мультфильм DreamWorks «Кот в сапогах 2: Последнее желание».

На минувшей неделе обе картины продемонстрировали неплохую стойкость, обосновавшись на второй и, соответственно, третьей позициях кинопрокатного чарта Северной Америки. При 40-процентном обвале хоррор о злой кукле заработал за второй уик-энд $18,2 млн, доведя национальный бокс-офис до $60,2 млн (с учетом понедельника). Общая же касса нашумевшей ленты Blumhouse составляет теперь $94,4 млн и это при скромном $12-миллионном бюджете. На днях картина вышла еще на 30 международных территориях, поэтому, по сути, во многих странах ее экранный путь только начинается. Создатели уже обсуждают потенциальный сиквел.

Что касается «Кота в сапогах 2», то даже после завершения новогодних праздников и цифрового релиза спин-офф «Шрэка» не сдает свои позиции. Более того, на выходных встреченный с теплотой анимационный блокбастер продемонстрировал прирост сборов на 6,3%, при этом потеряв свыше 200 смотровых площадок. В свои четвертые входные мультфильм заработал в США еще $14,3 млн. Сейчас в активе $90-миллионного проекта $112 млн по США и $253 млн глобальных сборов.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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