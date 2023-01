Энтони Хопкинс сыграет древнеримского императора в сериале Роланда Эммериха о гладиаторах

По информации Variety, оскароносный Энтони Хопкинс присоединился к актерскому составу исторической драмы Роланда Эммериха Those About to Die («Те, кто вот-вот умрет»).

Согласно официальному синопсису, действие развернется в «сложном и коррумпированном» мире римских гладиаторских состязаний. В центре истории — группа персонажей из самых разных слоев античного общества, которые вынуждены биться друг с другом на кровавой арене.

Хопкинс исполнит роль римского императора Веспасиана, завоевавшего свое право на трон после победы в десятилетней гражданской войне. Создатели шоу характеризуют пожилого Веспасиана как «правителя, презираемого патрициями, которые стремятся занять высокое положение в иерархии Империи, чтобы вытеснить наследников императора с престола при первой же возможности».

Эммерих известен как режиссер таких блокбастеров, как «День независимости», «Патриот» и «Послезавтра». Он выполняет функции постановщика и продюсера проекта. Сценарий написал Роберт Родат, ранее номинированный на «Оскар» за свою работу над фильмом «Спасти рядового Райана».

Сериал совместно разрабатывается стриминговым сервисом Peacock и компанией AGC Television. Шоу будет сниматься на легендарной римской киностудии Cinecittа Studios.

Другие подробности проекта, включая дату его выхода, пока неизвестны.