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Cъемки «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы под угрозой срыва

10 января 2023 13:14
Cъемки «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы под угрозой срыва

Режиссер уволил часть творческой команды.

Монументальный проект Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» в большой опасности — съемки масштабного кинополотна сейчас находятся под угрозой срыва. Согласно авторитетному ресурсу The Hollywood Reporter, фильм переживает так называемый «производственный ад».

Производство началось в Атланте в октябре прошлого года. К настоящему моменту съемки завершены примерно наполовину. Инсайдеры называют происходящее на площадке «абсолютным безумием». Дело в том, что Коппола финансирует ленту из личных сбережений, накопленных за годы успешной кинокарьеры. Ради проекта своей мечты режиссер даже продал часть своей винной империи, однако бюджет неумолимо растет и уже достиг суммы в $120 млн.

Серьезные проблемы начались в начале декабря, когда Коппола уволил часть творческой команды, из-за чего завершить производство ленты в сроки теперь крайне проблематично. Изначально мэтр осваивал технологию фотореалистичных LED-экранов, которая использовалась во время съемок «Мандалорца» и «Бэтмена», но по мере увеличения затрат автор «Крестного отца» решил создавать футуристические фоны при помощи классических зеленых экранов. По словам источников, режиссер никогда не работал со столь сложными визуальными эффектами, из-за чего у него возник серьезный конфликт с командой, занимающейся компьютерной графикой. Оказавшись недовольным их деятельностью, он отказался от их услуг. Вскоре проект покинули художник-постановщик и главный арт-директор.

Коппола не впервые сталкивается с подобными трудностями. Нечто похожее происходило во время съемок «Апокалипсиса сегодня», а история создания «Крестного отца» в итоге даже легла в основу сериала «Предложение». Три десятилетия назад шестикратный лауреат премии «Оскар» также распустил весь отдел спецэффектов при работе над фильмом «Дракула». Судьба «Мегалополиса» пока в подвешенном состоянии, но ясно одно — затраты и сложности будут непомерно возрастать. Что касается самого Копполы, то его не остановить — он продолжает упорно идти к реализации своей амбициозной задумки и сейчас активно набирает новый творческий штат.

В предстоящей футуристической драме, вдохновленной эстетикой урбанизма и Древнего Рима, будет рассказана история талантливого архитектора, мечтающего восстановить Нью-Йорк после грандиозного катаклизма, превратив город в утопический центр мира. Противостоять прогрессивному проекту творца будет влиятельный консерватор Фрэнк Сисеро, мэр мегаполиса, также являющийся отцом возлюбленной главного героя.

В основной актерский состав картины вошли Адам Драйвер, Натали Эммануэль, Форест Уитакер, Шайа ЛаБаф, Обри Плаза, Джон Войт, Джеймс Римар, Джейсон Шварцман, Джанкарло Эспозито, Талия Шайр, Лоренс Фишберн, Кэтрин Хантер и Дастин Хоффман.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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