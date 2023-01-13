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Киноафиша Новости Джулианна Мур и Себастиан Стэн покушаются на деньги миллиардера в трейлере драмы «Аферисты»

Джулианна Мур и Себастиан Стэн покушаются на деньги миллиардера в трейлере драмы «Аферисты»

13 января 2023 13:17
Джулианна Мур и Себастиан Стэн покушаются на деньги миллиардера в трейлере драмы «Аферисты»

Артисты сыграли циничных манипуляторов.

Потоковый сервис Apple TV+ презентовал полноценный трейлер неонуарного авантюрного триллера «Аферисты». Ведущие роли в фильме сыграли обладательница премии «Оскар» Джулианна Мур и звезда киновселенной Marvel Себастиан Стэн.

Действие развернется в Нью-Йорке, а в центре повествования окажется зрелая мать-одиночка Мадлен (Мур), добивающаяся расположения пожилого миллиардера Ричарда Хоббса (Джон Литгоу). Параллельно разворачивается сюжетная линия с ее дискредитированным сыном Максом (Стэн), который намерен разбогатеть по другой схеме. Расчетливый жулик придумывает хитрый план и привлекает к нему свою знакомую Сандру (Бриана Миддлтон). Через девушку он хочет приблизиться к наследнику богача, Тому (Джастис Смит), однако все идет не по тому сценарию, на который рассчитывал Макс. Вскоре мотивы персонажей начнут вызывать подозрение, а ставки возрастать, потому что в этой истории все гораздо сложнее и тоньше, чем кажется на первый взгляд.

Оригинальный сценарий ленты написали авторы сериала «Товарищ детектив» Алекс Танака и Брайан Гейтвуд. Несколько лет назад этот сценарий был включен в знаменитый голливудский «Черный список» — туда попадает лучший нереализованный материал. Поставил картину опытный британский телережиссер Бенджамин Карон («Андор», «Корона», «Шерлок»). Производством картины занималась киностудия A24.

Цифровой релиз «Аферистов» намечен на 17 февраля.

Фото: A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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