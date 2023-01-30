Брайан Крэнстон и Кевин Харт собираются выпустить сиквел «1+1: Голливудская история»

Также звезда «Во все тяжкие» посетовал на то, что после выхода оригинальной картины получил много критики в свой адрес.

Брайан Крэнстон и Кевин Харт разрабатывают продолжение фильма «1+1: Голливудская история», в которой они исполнили главные роли. Об этом рассказал сам , став гостем подкаста Club Random.

Картина «1+1: Голливудская история» вышла в 2018 году. Эта лента является американским ремейком знаменитой французской комедийной драмы «1+1» с Франсуа Клюзе и Омаром Си. В центре сюжета — бывший заключенный Делл Скотт (Харт), получивший работу сиделки для миллионера-инвалида Филипа Лакассе (Крэнстон). Подружившись со своим новым боссом, Делл пытается вернуть ему вкус к жизни и показать, что человек может быть счастлив, даже будучи прикованным к инвалидной коляске. Картина собрала $125 млн при бюджете в $37 млн и стала первым большим драматическим проектом Харта в его карьере.

После анонса второй части Крэнстон добавил, что получил много критики в свой адрес из-за того, что исполнил роль парализованного миллионера:

«Я получил много критики за то, что, будучи здоровым актером, сыграл инвалида. Меня это очень удивило».

Актер восполнил несколько других случаев, когда здоровый актер сыграл персонажа с ограниченными возможностями, но общество отреагировало на это положительно. Например, Аль Пачино исполнил роль слепого отставного офицера в фильме «Запах женщины», Дэниэл Дэй-Льюис сыграл человека с церебральным параличом в «Моей левой ноге» и так далее. Вместе с тем Крэнстон признал, что он никогда не сможет в полной мере понять все трудности, с которыми приходится сталкиваться инвалидам, и что он может видеть их ситуацию только с точки зрения «66-летнего белого мужчины».