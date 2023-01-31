Люк Хемсворт исполнит главную роль в боевике «Ганнер»

По информации Deadline, Люк Хемсворт утвержден на главную роль в предстоящем боевике Gunner (это говорящая фамилия главного героя, которую можно перевести как «стрелок» или «канонир»).

Режиссером картины выступит Димитри Логотетис, ранее работавший над такими экшен-фильмами, как «Джиу-джитсу: Битва за Землю» и «Кикбоксер возвращается». Сценарий написал Гэри Скотт Томпсон (франшиза «Форсаж»).

Предстоящий фильм расскажет о ветеране спецназа Ли Ганнере (Хемсворт). Однажды он вместе с двумя сыновьями отправляется в поход, во время которого дети случайно находят лабораторию по производству фентанила и попадают в плен к наркоторговцам. К несчастью для преступников, ничто не сможет помешать Ли вернуть своих детей живыми и здоровыми. В неравной борьбе против картеля, местной полиции и ФБР герой применяет весь арсенал смертоносных способностей, чтобы вновь воссоединить семью.

Хемсворт наиболее известен по роли главы службы безопасности Эшли Стаббса в научно-фантастическом сериале «Мир Дикого Запада». В прошлом году актер появился в небольшом камео в супергеройском блокбастере Marvel «Тор: Любовь и гром», а совсем недавно он закончил съемки в комедийном триллере «Плохие люди».

Дата выхода фильма Gunner на данный момент неизвестна.