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Киноафиша Новости Появился дублированный трейлер ромкома «Одиноки вместе» с Кэти Холмс

Появился дублированный трейлер ромкома «Одиноки вместе» с Кэти Холмс

26 января 2023 15:01
Появился дублированный трейлер ромкома «Одиноки вместе» с Кэти Холмс

Фильм о незнакомцах, которым приходится жить в одном доме.

Прокатная компания RWV Films представила дублированный трейлер романтической комедии «Одиноки вместе», которая является вторым режиссерским проектом Кэти Холмс после ее дебютной картины «Все, что у нас было» (2016). Вместе с Холмс в фильме снялся Джим Стерджесс.

В центре сюжета окажется женщина по имени Джун (Холмс), которая приезжает пригород Нью-Йорка и селится в дом, арендованный ее парнем для совместного отдыха. При этом сам бойфренд в последний момент отказывается от поездки. На новом месте героиня обнаруживает, что в доме уже проживает один человек — некий Чарли (Стерджесс). Незнакомцам приходится уживаться под одной крышей до выяснения обстоятельств, но внезапно между ними вспыхивают романтические чувства. Ситуация усложняется, когда о себе неожиданно вновь напомнит парень Джун.

В остальной актерский состав ромкома вошли Дерек Люк, Мелисса Лео, Нил Бен-Ари, Эд Диксон, Спенсер Гранезе, Майк Айвсон, Заша Мэмет и Лаура Остин. Холмс выступает также в качестве автора сценария и исполнительного продюсера картины.

Российскую премьеру «Одиноки вместе» приурочат ко Дню святого Валентина — фильм выйдет в прокат РФ 14 февраля.

Фото: Vertical Entertainment
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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