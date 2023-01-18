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Киноафиша Новости Стивен Спилберг планирует снять сериал

Стивен Спилберг планирует снять сериал

18 января 2023 17:00
Стивен Спилберг планирует снять сериал

Режиссер признался, что ранее уже был близок к тому, чтобы запустить собственное шоу.

Стивен Спилберг планирует заняться съемками собственного сериала. Об этом знаменитый режиссер объявил, став гостем подкаста Smartless:

«У меня есть желание снять что-то длинное, поэтому когда-нибудь я обязательно сниму сериал. Если бы кто-то предложил мне заняться разработкой «Мейр из Исттауна», я бы согласился. Это была прекрасно поставленная история».

Спилберг имеет в виду драматический детективный мини-сериал «Мейр из Исттауна» 2021 года с Кейт Уинслет в главной роли. Шоу получило семь номинаций на премию «Эмми» и две номинации на «Золотой глобус».

Ранее Спилберг уже не раз принимал участие в производстве сериалов, например, военного шоу «Братья по оружию», но при этом никогда лично не руководил разработкой целого телевизионного проекта. Хотя, по словам самого Спилберга, однажды он все же был близок к тому, чтобы создать свой сериал. Таким шоу мог стать его полнометражный фильм «Линкольн» 2012 года с Дэниэлом Дэй-Льюисом:

«Я был готов сделать «Линкольн» шестичасовым шоу, потому что не мог найти финансирование для съемок. Никто не верил в проект… Я ходил по студиям, и мне все отказывали. Поэтому в тот момент я был готов заключить сделку с HBO, чтобы превратить картину в сериал и увеличить его хронометраж до шести часов. Первый сценарий, написанный Тони Кушнером, состоял из 550 страниц, так что я смог расширить сюжет! У меня был хороший материал. Не знаю, смог бы я уговорить Дэниэла Дэй-Льюиса так долго играть Линкольна, но я был готов на это пойти».

«Линкольн» собрал в мировом прокате $275 млн при бюджете в $65 млн и получил 12 номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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