Режиссер «Малефисенты 2» договаривается о съемках новой части «Трона» с Джаредом Летом

Новая часть «Трона», главную роль в которой сыграет Джаред Лето, по-прежнему актуальна и в скором времени у проекта появится режиссер. По сведениям Deadline, переговоры насчет постановки с руководством Disney сейчас ведет норвежский кинематографист Хоаким Роннинг — создатель семейных блокбастеров студии «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисента: Владычица тьмы».

Несколько лет назад предполагалось, что ленту возглавит автор драмы «Лев» Гарт Дэвис, но что-то пошло не так. Однако в качестве сценариста по-прежнему заявлен Джесси Вигутоу («Ворон»). Называется предстоящая картина — «Трон: Арес». В ней каким-то образом продолжат сюжет «Трона: Наследие».

Лето прикреплен к франшизе с 2015 года, когда в качестве режиссера еще значился Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик») и фильм позиционировался прямым сиквелом «Наследия». После заморозки версии Косински сценарий переработали, сместив акцент на персонажа Лето. О сюжете пока сведений нет. Съемки должны начаться в августе этого года и в Ванкувере.

Оригинальный «Трон» с Джеффом Бриджесом вышел в 1982 году и заработал $33 млн. Сиквел с Гарретом Хедлундом и Оливией Уайлд появился в 2010 году и собрал $400 млн.