Появились новые кадры из фильма Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Журнал Empire опубликовал ряд свежих кадров из предстоящего блокбастера Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Новые снимки посвящены колоритному окружению персонажа Пола Радда.

На первом кадре запечатлен загадочный персонаж Уильяма Джексона Харпера, о котором пока очень мало информации, но теперь известна его личность — это борец за справедливость из квантового измерения по имени Кваз, специально придуманный для фильма.

На втором фото героически возвышается Джанет ван Дайн, дебютировавшая на экранах в фильме «Человек-муравей и Оса» (2018). В прошлом супергероини Мишель Пфайффер еще много пробелов, но их обязательно восполнят в грядущем триквеле. Как известно, оригинальная Оса провела внушительную часть своей жизни в ловушке микромира, и за это время она успела заслужить себе там репутацию легенды, о чем и намекнул в сопроводительном комментарии глава студии Marvel Кевин Файги.

Третий снимок позволяет в деталях рассмотреть Канга Завоевателя — центрального злодея «Квантомании» и в целом «Саги мультивселенной».

По словам Файги, впервые представленный в «Локи» антагонист в исполнении Джонатана Мэйджерса — очень противоречивая и неоднозначная натура:

«Он совершенно другой тип злодея, который в равной степени сражается как с самим собой, так и с нашими героями. Он наиболее очевидный выбор, когда имеешь дело с мультивселенной».

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» выходит в кинотеатры ровно через месяц — 17 февраля.