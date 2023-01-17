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Киноафиша Новости Появились новые кадры из фильма Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Появились новые кадры из фильма Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

17 января 2023 12:04
Появились новые кадры из фильма Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

На изображениях запечатлены Джонатан Мэйджерс, Мишель Пфайффер и загадочный герой Уильяма Джексона Харпера.

Журнал Empire опубликовал ряд свежих кадров из предстоящего блокбастера Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Новые снимки посвящены колоритному окружению персонажа Пола Радда.

На первом кадре запечатлен загадочный персонаж Уильяма Джексона Харпера, о котором пока очень мало информации, но теперь известна его личность — это борец за справедливость из квантового измерения по имени Кваз, специально придуманный для фильма.

Появились новые кадры из фильма Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

На втором фото героически возвышается Джанет ван Дайн, дебютировавшая на экранах в фильме «Человек-муравей и Оса» (2018). В прошлом супергероини Мишель Пфайффер еще много пробелов, но их обязательно восполнят в грядущем триквеле. Как известно, оригинальная Оса провела внушительную часть своей жизни в ловушке микромира, и за это время она успела заслужить себе там репутацию легенды, о чем и намекнул в сопроводительном комментарии глава студии Marvel Кевин Файги.

Появились новые кадры из фильма Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Третий снимок позволяет в деталях рассмотреть Канга Завоевателя — центрального злодея «Квантомании» и в целом «Саги мультивселенной».

Появились новые кадры из фильма Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

По словам Файги, впервые представленный в «Локи» антагонист в исполнении Джонатана Мэйджерса — очень противоречивая и неоднозначная натура:

«Он совершенно другой тип злодея, который в равной степени сражается как с самим собой, так и с нашими героями. Он наиболее очевидный выбор, когда имеешь дело с мультивселенной».

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» выходит в кинотеатры ровно через месяц — 17 февраля.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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