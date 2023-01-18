Сериал «Одни из нас» мощно стартовал на HBO, но уступил премьере «Дома Дракона»

По информации издания Deadline, сериал «Одни из нас» стал одной из самых успешных премьер в истории HBO. Первая серия проекта привлекла к экранам 4,7 млн зрителей на стриминговых сервисах Linear и HBO Max.

Несмотря на такие впечатляющие результаты, сериалу все же не удалось превзойти показатели первой серии недавнего «Дома дракона», собравшей у экранов 9,9 млн зрителей на тех же Linear и HBO Max. Спин-офф «Игры престолов» не только стал самой крупной премьерой HBO со времен старта сериала «Подпольная империя» (4,81 млн зрителей), но и установил новый рекорд по самой большой аудитории любого нового шоу на платном кабельном телевидении.

Тем не менее, «Одни из нас» показал лучшие результаты по сравнению со многими другими знаменитыми сериалами HBO. Например, первая серия шоу оказалась в два раза популярнее премьеры второго сезона подростковой драмы «Эйфория», набравшей 2,4 млн просмотров. Вместе с тем стоит отметить, что, по словам представителей HBO, зрители, посмотревшие новый эпизод воскресным вечером, обычно составляют лишь 20-40% от общего аудитории шоу за одну серию. Например, финальное число просмотров за одну серию того же второго сезона «Эйфории» составило 19,5 млн.