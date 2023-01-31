Католическая церковь возвращает к жизни погибших людей в трейлере хоррора «Воскресшие»

Фильм ужасов от автора «Аванпоста» и «Гоголя» выйдет в российский прокат в марте.

Кинопрокатная компания «Экспонента» представила трейлер фильма ужасов «Воскресшие». Главные роли сыграли Дэйв Дэвис («Логан»), Тимоти В. Мерфи («Сокровище нации: Книга Тайн»), Кристен Ариза («Обмани меня»), Брэд Гринквист («Кладбище домашних животных») и Эзра Баззингтон («Бойцовский клуб»).

Действие фильма разворачивается в мире недалекого будущего, где католическая церковь нашла некий способ воскрешать умерших людей. Первым воскресшим становится маленький мальчик Ник, погибший в автокатастрофе. Открытие Ватикана разделяет мир на два враждующих лагеря: тех, кто поддерживает возвращение людей к жизни, и противников этой процедуры.

Отец Ника Стэнли (Дэвис) после пережитого «чуда» и сам присоединяется к церкви, приняв сан виртуального священника для воскресших прихожан. Однажды он узнает, что один из его подопечных совершил массовое убийство. Пытаясь выяснить обстоятельства этого страшного инцидента, герой узнает, что Ватикан скрыл от общественности целый ряд ужасных преступлений, совершенных воскресшими людьми. Дальнейшее расследование приводит его к раскрытию глобального заговора, грозящего уничтожить всю человеческую цивилизацию.

Режиссером выступил Егор Баранов, автор популярных фантастических триллеров «Аванпост» и «Гоголь». Весь фильм снят в формате screenlife, то есть события показываются зрителям через камеры и экраны различных девайсов.

Фильм «Воскресшие» выйдет на российские экраны 23 марта.