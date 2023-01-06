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Киноафиша Новости Вышел трейлер третьего сезона детективного сериала «По правде говоря» с Октавией Спенсер

Вышел трейлер третьего сезона детективного сериала «По правде говоря» с Октавией Спенсер

6 января 2023 13:48
Вышел трейлер третьего сезона детективного сериала «По правде говоря» с Октавией Спенсер

Главная героиня теперь будет искать пропавших школьниц.

Потоковый сервис Apple TV+ презентовал трейлер третьего сезона многосерийной детективной антологии «По правде говоря». В представленном ролике огласили официальную дату выхода новых серий — свежие эпизоды сериала с Октавией Спенсер в главной роли начнут выходить на стриминге с 20 января, а закончатся трансляции 24 марта.

Главная героиня сериала — автор криминальных подкастов Поппи Парнелл (Спенсер), которая постоянно берется за различные шокирующие истории. В следующей главе шоу речь пойдет о пропавших без вести школьницах. Парнелл попытается сделать все возможное, чтобы выяснить, кто стоит за исчезновением девушек, до которых, кроме нее и их охваченных горем родителей, никому нет никакого дела. В попытках выйти на след преступников, главная героиня столкнется с множеством преград, которые могут поставить крест на ее карьере, а помогать в расследовании ей будет персонаж Гэбриэл Юнион.

Создателем проекта является Нишель Трэмбл Спэллман («Хорошая жена»), а должность шоураннера теперь занимает Майша Клоссон («Когти», «Как избежать наказания за убийство»). Вместе с ними в производственную команду входит Риз Уизерспун. В касте третьего сезона также задействованы Мекхай Файфер, Рон Сепас Джонс, Дэвид Лайонс, Мерл Дэндридж, Трейси Томс, Тами Роман, Михала Фейт Ли и Ханифа Вуд.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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