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Киноафиша Новости Педро Паскаль и Белла Рэмси попадают в передрягу в трейлере четвертой серии «Одних из нас»

Педро Паскаль и Белла Рэмси попадают в передрягу в трейлере четвертой серии «Одних из нас»

31 января 2023 10:47
Педро Паскаль и Белла Рэмси попадают в передрягу в трейлере четвертой серии «Одних из нас»

Новый эпизод постапокалиптического шоу выйдет на экраны в конце недели.

Стриминговый сервис HBO Max представил трейлер четвертой серии первого сезона постапокалиптического сериала «Одни из нас».

Ролик начинается с того, что Элли (Белла Рэмси) и Джоэл (Педро Паскаль) заканчивают привал в лесу. Джоэл пытается приготовить завтрак, но внезапно оказывается, что Элли ненавидит кофе. Она говорит своему попутчику, что его напиток «пахнет горелым дерьмом», но, судя по всему, героя это совсем не смущает. Затем нам показывают, что пара продолжает ехать в Вайоминг на машине Билла (Ник Офферман) и Фрэнка (Мюррэй Бартлетт). Пока Джоэл сидит за рулем, Элли пытается найти верный путь на карте.

Вскоре они останавливают автомобиль в опасном городе, где к ним подходит раненый мужчина, ищущий помощи. Джоэл сразу начинает подозревать, что незнакомец может быть укушен или просто хочет заманить их в ловушку, поэтому моментально пытается отъехать от него как можно дальше и врезается в обломки. Далее появляется новый персонаж в лице Кэтлин (Мелани Лински), которая, приставив пистолет к голове своего заложника, спрашивает его о местонахождении некого неназванного человека. Остальная часть ролика намекает на то, что предстоящий эпизод будет наполнен экшном и попытками героев выжить в недружелюбном городе.

Режиссером серии выступил Джереми Уэбб, ранее работавший над такими сериалами, как «Мерлин», «Каратель» и «Академия «Амбрелла».

Премьера четвертого эпизода «Одних из нас» состоится 5 февраля.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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