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Киноафиша Новости Гран-при жюри кинофестиваля «Сандэнс» 2023 получил фильм «Тысяча и один»

Гран-при жюри кинофестиваля «Сандэнс» 2023 получил фильм «Тысяча и один»

30 января 2023 12:22
Гран-при жюри кинофестиваля «Сандэнс» 2023 получил фильм «Тысяча и один»

Картина повествует о матери-одиночке, похитившей своего сына из приемной семьи.

В городе Парк-Сити, штат Юта, прошла торжественная церемония закрытия и вручения наград американского фестиваля независимого кино «Сандэнс». Мероприятие проводилось в Парк-Сити с 19 по 29 января.

Гран-при фестиваля была удостоена криминальная драма «Тысяча и один», дебютная работа режиссера и сценариста А. В. Рокуэлл, которая стала одной из восьми женщин, принявших участие в конкурсе этого года.

Главные роли в картине Рокуэлл исполнили Тейяна Тейлор («Энтергалактик»), Уилл Кэтлетт («Реальная история») и Джозайя Кросс («Король Ричард»). Действие разворачивается в Нью-Йорке в конце 1990-х. Главная героиня — мать-одиночка, похитившая своего 6-летнего сына из приемной семьи. Постепенно у их маленькой семьи получается построить новую жизнь и наладить связь друг с другом, но страшная тайна героини угрожает разрушить все, чего им удалось добиться.

В национальном конкурсе приз зрительских симпатий достался фильму The Persian Version («Персидская версия») Марьям Кешаварц. Награда за лучшую режиссуру была вручена Синг Дж. Ли за картину The Accidental Getaway Driver («Случайный водитель-беглец»). Лучшей документальной лентой фестиваля был признан Going to Mars: The Nikki Giovanni Project («Полет на Марс: проект Никки Джованни») Джо Брюстера и Мишель Стефенсон.

В конкурсе международных фильмов главную победу одержала британская драматическая комедия «Скрапер» Шарлотты Риган. Приз зрительских симпатий международного конкурса достался австралийской драме «Шайда» Нуры Ниасари. Лучшим иностранным режиссером стала литовская постановщица Мария Кавтарадзе, удостоенная награды за работу над картиной Slow («Медленно»).

Фото: Focus Features
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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