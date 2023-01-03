Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов

Праздники в самом разгаре, близкие и друзья наперебой зовут в гости, а подарки все еще не заканчиваются? Звучит как типичное 3 января. А чтобы вам было еще комфортнее и веселее, Киноафиша подготовила для вас список телепередач для всех федеральных каналов на сегодняшний день. Отдыхайте на здоровье!