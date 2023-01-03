Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов
Праздники в самом разгаре, близкие и друзья наперебой зовут в гости, а подарки все еще не заканчиваются? Звучит как типичное 3 января. А чтобы вам было еще комфортнее и веселее, Киноафиша подготовила для вас список телепередач для всех федеральных каналов на сегодняшний день. Отдыхайте на здоровье!
Первый. Программа передач на 3 января
05:15 Финист - Ясный Сокол
06:00 Новости
06:10 Финист - Ясный Сокол
06:40 Золотые рога
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:10 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Видели видео? (Новогодний выпуск)
13:10 Повара на колесах
14:15 Особенности национальной охоты в зимний период
15:40 Угадай мелодию (20 лет спустя)
16:25 Один дома 2
18:00 Вечерние новости
18:15 Один дома 2
18:50 Фантастика
21:00 Время
21:30 Мажор
22:30 Сегодня вечером
00:30 Подкаст.Лаб
Россия 1. Программа передач на 3 января
05:15 Другие
07:10 Пепел (3-я серия)
08:00 Пепел (4-я серия)
09:00 Вести
09:35 Пятеро на одного
10:15 Сто к одному
11:00 Вести
11:35 Ликвидация (4-я серия)
12:25 Ликвидация (5-я серия)
13:15 Ликвидация (6-я серия)
14:00 Вести
14:35 Вести. Местное время
14:50 Последний богатырь: Корень зла
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести в 20:00
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский (3-я серия)
22:20 Склифосовский (4-я серия)
23:25 Невеста комдива (3-я серия)
00:25 Невеста комдива (4-я серия)
01:25 Мастер и Маргарита (5-я серия)
02:20 Мастер и Маргарита (6-я серия)
03:20 Другие
Матч!. Программа передач на 3 января
06:00 Магия спорта
06:30 Ты в бане!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч! Прямая трансляция
09:55 Новости
10:00 Команда Матч
10:15 Спорт Тоша
10:25 Непобедимый Мэнни Пакьяо
12:35 Ты в бане!
13:05 Новости
13:10 Все на Матч! Прямая трансляция
13:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщины. 10 км. Трансляция из Германии. Прямая трансляция
15:20 География спорта (Владикавказ)
15:50 Новости
15:55 Все на Матч! Прямая трансляция
16:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. 10 км. Трансляция из Германии. Прямая трансляция
17:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
20:15 Все на Матч! Прямая трансляция
20:50 Новости
20:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Эспаньол» - «Сельта». Прямая трансляция
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Касереньо» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
01:00 Все на Матч! Прямая трансляция
01:45 Борг/Макинрой
03:25 Новости
03:30 Ты в бане!
03:55 Жизнь после спорта (Анна Чичерова)
04:20 Смешанные единоборства. АСА. Виталий Слипенко против Абубакара Вагаева. Трансляция из Москвы
НТВ-Петербург. Программа передач на 3 января
08:00 Сегодня
08:20 Лесник
10:00 Сегодня
10:20 Лесник
12:25 Балабол
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Санкт-Петербурге
16:20 Балабол
19:00 Сегодня
19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге
19:30 БиМ
22:23 Перелистывая страницы от сердца к сердцу
00:15 Одинокий волк
04:50 Горюнов
ТВ-центр. Программа передач на 3 января
06:30 Женская логика 2
08:15 Анекдот под шубой
09:10 Москва резиновая
09:55 Укрощение строптивого
12:00 Назад в СССР
12:45 Анна-детективъ
14:30 События
14:45 Закулисные войны (Цирк)
15:30 Новогодний смехомарафон
16:55 Интим не предлагать
18:40 Доктор Иванов. Жизнь после смерти
22:05 90-е (Хиты дискотек и пьянок. Часть 1-я)
22:50 90-е (Хиты дискотек и пьянок. Часть 2-я)
23:35 Прощание
00:20 Тайная комната Бориса Джонсона
01:00 Закулисные войны (Цирк)
01:40 Назад в СССР
02:20 Анна-детективъ
03:45 Короли комедии (Пережить славу)
04:35 Перерыв в вещании
04:40 Помощница
Культура. Программа передач на 3 января
06:30 Бременские музыканты
06:52 По следам бременских музыкантов
07:15 Моя любовь
08:30 Пешком... (Москва цирковая)
09:05 Труффальдино из Бергамо
11:15 Взгляд из космоса (Узоры планеты)
12:10 Щелкунчик. Спектакль Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой в Государственном Кремлевском дворце
13:40 Гардемарины, вперед! (2-я серия)
14:55 История русских браков (2-я серия)
15:30 Ас из асов
17:15 Сокровища Московского Кремля (Екатерина Великая)
18:10 Отцы и дети (Ляля и Екатерина Жемчужные)
18:40 Еще раз про любовь
20:10 Больше, чем любовь (Светлана Немоляева и Александр Лазарев)
20:50 Песня не прощается... (1971-1972)
21:40 Гордость и предубеждение (1-я серия)
22:32 Гордость и предубеждение (2-я серия)
23:25 История русских браков (2-я серия)
00:00 Гардемарины, вперед! (2-я серия)
01:10 Взгляд из космоса (Узоры планеты)
02:05 Искатели (Путешествия Синь-камня)
02:50 Жили-были
03:00О кончание эфира
СТС. Программа передач на 3 января
05:20 6 кадров (40-я серия)
05:40 6 кадров (2-я серия)
06:00 Ералаш (1. Талант 2. Однажды… 3. 1 «А» говорит о скромности 4. Ура! Ура!)
06:05 Ералаш (1. Интересная книга 2. Темное дело 3. Урок английского)
06:10 Ералаш (1. Новенький 2. Однажды… 3. Если хочешь быть здоров…)
06:20 Ералаш (6-я серия)
06:25 Приключения пингвиненка Лоло
07:45 Ну, погоди!
08:15 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
09:45 Три кота и море приключений
11:00 Снежная Королева: Зазеркалье
12:35 Пиноккио. Правдивая история
14:25 Кот в сапогах
16:00 Шрэк Третий
17:35 Шрэк навсегда
19:15 Как приручить дракона
21:00 Майор Гром: Чумной Доктор
23:35 Здравствуй, папа, Новый год! 2
01:20 Снегурочка против всех
02:25 Шоу «Уральских пельменей» (Человек с бульвара Мандаринов)
03:40 6 кадров (29-я серия)
04:00 6 кадров (34-я серия)
04:20 6 кадров (35-я серия)
04:45 6 кадров (190-я серия)
РЕН ТВ. Программа передач на 3 января
05:00 Поездка в Америку
06:48 Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона
08:28 Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши
10:09 Тайна печати дракона
12:30 Новости
12:45 Хоттабыч
14:28 СуперБобровы
16:15 СуперБобровы. Народные мстители
17:52 Парень с нашего кладбища
19:30 Новости
19:45 Брат
21:35 Брат 2
23:58 Сестры
01:23 Кочегар
02:44 Я тоже хочу
04:01 Тайны Чапман (1154-я серия)
04:42 Тайны Чапман (1029-я серия)
ТНТ. Программа передач на 3 января
05:15 Камеди Клаб (Лучшее в 2021)
06:00 Камеди Клаб (Лучшее в 2021)
06:45 Наша Russia (10-я серия)
07:00 Наша Russia (11-я серия)
07:25 Наша Russia (12-я серия)
07:50 Наша Russia (13-я серия)
08:15 Наша Russia (14-я серия)
08:45 Наша Russia (15-я серия)
09:10 Наша Russia (Дайджест)
09:20 Новая битва экстрасенсов (9-я серия)
10:55 Новая битва экстрасенсов (10-я серия)
12:25 Новая битва экстрасенсов (11-я серия)
13:50 Новая битва экстрасенсов (12-я серия)
15:10 Новая битва экстрасенсов (13-я серия
16:40 Новая битва экстрасенсов (14-я серия)
18:05 Новая битва экстрасенсов (15-я серия)
19:30 Новая битва экстрасенсов (16-я серия)
21:00 Дневной дозор
23:35 Год свиньи
01:00 Камеди Клаб (Новогодний выпуск-2021)
01:45 Камеди Клаб (Новогодний выпуск-2021)
02:30 Камеди Клаб (Лучшие номера)
03:15 Камеди Клаб (Лучшие номера)
04:00 Камеди Клаб (Дайджест)
04:45 Камеди Клаб (Лучшее в 2019)
Домашний. Программа передач на 3 января
05:50 6 кадров
06:30 6 кадров
06:35 Предсказания: 2023 (3-я серия)
07:32 Предсказания: 2023 (4-я серия)
08:30 Мужчина в моей голове
10:45 Мой милый найденыш (1-я серия)
11:48 Мой милый найденыш (2-я серия)
12:52 Мой милый найденыш (3-я серия)
13:56 Мой милый найденыш (4-я серия)
15:00 В тихом омуте... (1-я серия)
16:00 В тихом омуте... (2-я серия)
17:00 В тихом омуте... (3-я серия)
18:00 В тихом омуте... (4-я серия)
19:00 Ветреный (96-я серия)
19:48 Ветреный (97-я серия)
20:36 Ветреный (98-я серия)
21:25 Страшная красавица (1-я серия)
22:20 Страшная красавица (2-я серия)
23:15 Бум
01:05 Будь что будет (1-я серия)
01:48 Будь что будет (2-я серия)
02:32 Будь что будет (3-я серия)
03:16 Будь что будет (4-я серия)
04:00 Если наступит завтра (2-я серия)