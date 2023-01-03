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Киноафиша Новости Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов

Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов

3 января 2023 00:00
Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов

Праздники в самом разгаре, близкие и друзья наперебой зовут в гости, а подарки все еще не заканчиваются? Звучит как типичное 3 января. А чтобы вам было еще комфортнее и веселее, Киноафиша подготовила для вас список телепередач для всех федеральных каналов на сегодняшний день. Отдыхайте на здоровье!

Первый. Программа передач на 3 января

05:15 Финист - Ясный Сокол

06:00 Новости

06:10 Финист - Ясный Сокол

06:40 Золотые рога

08:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:10 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Видели видео? (Новогодний выпуск)

13:10 Повара на колесах

14:15 Особенности национальной охоты в зимний период

15:40 Угадай мелодию (20 лет спустя)

16:25 Один дома 2

18:00 Вечерние новости

18:15 Один дома 2

18:50 Фантастика

21:00 Время

21:30 Мажор

22:30 Сегодня вечером

00:30 Подкаст.Лаб

Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов
Один дома

Россия 1. Программа передач на 3 января

05:15 Другие

07:10 Пепел (3-я серия)

08:00 Пепел (4-я серия)

09:00 Вести

09:35 Пятеро на одного

10:15 Сто к одному

11:00 Вести

11:35 Ликвидация (4-я серия)

12:25 Ликвидация (5-я серия)

13:15 Ликвидация (6-я серия)

14:00 Вести

14:35 Вести. Местное время

14:50 Последний богатырь: Корень зла

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести в 20:00

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский (3-я серия)

22:20 Склифосовский (4-я серия)

23:25 Невеста комдива (3-я серия)

00:25 Невеста комдива (4-я серия)

01:25 Мастер и Маргарита (5-я серия)

02:20 Мастер и Маргарита (6-я серия)

03:20 Другие

Матч!. Программа передач на 3 января

06:00 Магия спорта

06:30 Ты в бане!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч! Прямая трансляция

09:55 Новости

10:00 Команда Матч

10:15 Спорт Тоша

10:25 Непобедимый Мэнни Пакьяо

12:35 Ты в бане!

13:05 Новости

13:10 Все на Матч! Прямая трансляция

13:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщины. 10 км. Трансляция из Германии. Прямая трансляция

15:20 География спорта (Владикавказ)

15:50 Новости

15:55 Все на Матч! Прямая трансляция

16:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. 10 км. Трансляция из Германии. Прямая трансляция

17:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция

20:15 Все на Матч! Прямая трансляция

20:50 Новости

20:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Эспаньол» - «Сельта». Прямая трансляция

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. «Касереньо» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция

01:00 Все на Матч! Прямая трансляция

01:45 Борг/Макинрой

03:25 Новости

03:30 Ты в бане!

03:55 Жизнь после спорта (Анна Чичерова)

04:20 Смешанные единоборства. АСА. Виталий Слипенко против Абубакара Вагаева. Трансляция из Москвы

НТВ-Петербург. Программа передач на 3 января

08:00 Сегодня

08:20 Лесник

10:00 Сегодня

10:20 Лесник

12:25 Балабол

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Санкт-Петербурге

16:20 Балабол

19:00 Сегодня

19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге

19:30 БиМ

22:23 Перелистывая страницы от сердца к сердцу

00:15 Одинокий волк

04:50 Горюнов

ТВ-центр. Программа передач на 3 января

06:30 Женская логика 2

08:15 Анекдот под шубой

09:10 Москва резиновая

09:55 Укрощение строптивого

12:00 Назад в СССР

12:45 Анна-детективъ

14:30 События

14:45 Закулисные войны (Цирк)

15:30 Новогодний смехомарафон

16:55 Интим не предлагать

18:40 Доктор Иванов. Жизнь после смерти

22:05 90-е (Хиты дискотек и пьянок. Часть 1-я)

22:50 90-е (Хиты дискотек и пьянок. Часть 2-я)

23:35 Прощание

00:20 Тайная комната Бориса Джонсона

01:00 Закулисные войны (Цирк)

01:40 Назад в СССР

02:20 Анна-детективъ

03:45 Короли комедии (Пережить славу)

04:35 Перерыв в вещании

04:40 Помощница

Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов
Укрощение строптивого

Культура. Программа передач на 3 января

06:30 Бременские музыканты

06:52 По следам бременских музыкантов

07:15 Моя любовь

08:30 Пешком... (Москва цирковая)

09:05 Труффальдино из Бергамо

11:15 Взгляд из космоса (Узоры планеты)

12:10 Щелкунчик. Спектакль Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой в Государственном Кремлевском дворце

13:40 Гардемарины, вперед! (2-я серия)

14:55 История русских браков (2-я серия)

15:30 Ас из асов

17:15 Сокровища Московского Кремля (Екатерина Великая)

18:10 Отцы и дети (Ляля и Екатерина Жемчужные)

18:40 Еще раз про любовь

20:10 Больше, чем любовь (Светлана Немоляева и Александр Лазарев)

20:50 Песня не прощается... (1971-1972)

21:40 Гордость и предубеждение (1-я серия)

22:32 Гордость и предубеждение (2-я серия)

23:25 История русских браков (2-я серия)

00:00 Гардемарины, вперед! (2-я серия)

01:10 Взгляд из космоса (Узоры планеты)

02:05 Искатели (Путешествия Синь-камня)

02:50 Жили-были

03:00О кончание эфира

СТС. Программа передач на 3 января

05:20 6 кадров (40-я серия)

05:40 6 кадров (2-я серия)

06:00 Ералаш (1. Талант 2. Однажды… 3. 1 «А» говорит о скромности 4. Ура! Ура!)

06:05 Ералаш (1. Интересная книга 2. Темное дело 3. Урок английского)

06:10 Ералаш (1. Новенький 2. Однажды… 3. Если хочешь быть здоров…)

06:20 Ералаш (6-я серия)

06:25 Приключения пингвиненка Лоло

07:45 Ну, погоди!

08:15 Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

09:45 Три кота и море приключений

11:00 Снежная Королева: Зазеркалье

12:35 Пиноккио. Правдивая история

14:25 Кот в сапогах

16:00 Шрэк Третий

17:35 Шрэк навсегда

19:15 Как приручить дракона

21:00 Майор Гром: Чумной Доктор

23:35 Здравствуй, папа, Новый год! 2

01:20 Снегурочка против всех

02:25 Шоу «Уральских пельменей» (Человек с бульвара Мандаринов)

03:40 6 кадров (29-я серия)

04:00 6 кадров (34-я серия)

04:20 6 кадров (35-я серия)

04:45 6 кадров (190-я серия)

Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов
Майор Гром: Чумной Доктор

РЕН ТВ. Программа передач на 3 января

05:00 Поездка в Америку

06:48 Библиотекарь 2: Возвращение в Копи Царя Соломона

08:28 Библиотекарь 3: Проклятие иудовой чаши

10:09 Тайна печати дракона

12:30 Новости

12:45 Хоттабыч

14:28 СуперБобровы

16:15 СуперБобровы. Народные мстители

17:52 Парень с нашего кладбища

19:30 Новости

19:45 Брат

21:35 Брат 2

23:58 Сестры

01:23 Кочегар

02:44 Я тоже хочу

04:01 Тайны Чапман (1154-я серия)

04:42 Тайны Чапман (1029-я серия)

ТНТ. Программа передач на 3 января

05:15 Камеди Клаб (Лучшее в 2021)

06:00 Камеди Клаб (Лучшее в 2021)

06:45 Наша Russia (10-я серия)

07:00 Наша Russia (11-я серия)

07:25 Наша Russia (12-я серия)

07:50 Наша Russia (13-я серия)

08:15 Наша Russia (14-я серия)

08:45 Наша Russia (15-я серия)

09:10 Наша Russia (Дайджест)

09:20 Новая битва экстрасенсов (9-я серия)

10:55 Новая битва экстрасенсов (10-я серия)

12:25 Новая битва экстрасенсов (11-я серия)

13:50 Новая битва экстрасенсов (12-я серия)

15:10 Новая битва экстрасенсов (13-я серия

16:40 Новая битва экстрасенсов (14-я серия)

18:05 Новая битва экстрасенсов (15-я серия)

19:30 Новая битва экстрасенсов (16-я серия)

21:00 Дневной дозор

23:35 Год свиньи

01:00 Камеди Клаб (Новогодний выпуск-2021)

01:45 Камеди Клаб (Новогодний выпуск-2021)

02:30 Камеди Клаб (Лучшие номера)

03:15 Камеди Клаб (Лучшие номера)

04:00 Камеди Клаб (Дайджест)

04:45 Камеди Клаб (Лучшее в 2019)

Домашний. Программа передач на 3 января

05:50 6 кадров

06:30 6 кадров

06:35 Предсказания: 2023 (3-я серия)

07:32 Предсказания: 2023 (4-я серия)

08:30 Мужчина в моей голове

10:45 Мой милый найденыш (1-я серия)

11:48 Мой милый найденыш (2-я серия)

12:52 Мой милый найденыш (3-я серия)

13:56 Мой милый найденыш (4-я серия)

15:00 В тихом омуте... (1-я серия)

16:00 В тихом омуте... (2-я серия)

17:00 В тихом омуте... (3-я серия)

18:00 В тихом омуте... (4-я серия)

19:00 Ветреный (96-я серия)

19:48 Ветреный (97-я серия)

20:36 Ветреный (98-я серия)

21:25 Страшная красавица (1-я серия)

22:20 Страшная красавица (2-я серия)

23:15 Бум

01:05 Будь что будет (1-я серия)

01:48 Будь что будет (2-я серия)

02:32 Будь что будет (3-я серия)

03:16 Будь что будет (4-я серия)

04:00 Если наступит завтра (2-я серия)

Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов
Бум

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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