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Киноафиша Новости Роман Джорджа Мартина «Бегство охотника» будет экранизирован в виде полнометражного фильма

Роман Джорджа Мартина «Бегство охотника» будет экранизирован в виде полнометражного фильма

20 января 2023 14:14
Роман Джорджа Мартина «Бегство охотника» будет экранизирован в виде полнометражного фильма

Сам автор также примет участие в разработке картины.

Согласно Variety, Exile Content Studio получила права на экранизацию научно-фантастического романа Джорджа Р.Р. Мартина «Бегство охотника».

Книга была написана автором «Игры престолов» совместно с Гарднером Дозуой и создателем популярной серии «Пространство» Дэниэлом Абрахамом. В центре сюжета романа — старатель Рамон Эспехо, покинувший Землю ради большего заработка и лучшей жизни. Переселившись на далекую планету, герой понимает, что и здесь он не сможет собрать достаточно денег для реализации своей мечты и уже собирается отправиться дальше. Но все его планы идут прахом, когда Рамон узнает, что его обвиняют в убийстве межпланетного дипломата. Единственная цель Рамона — выживание, но на сей раз ради ее достижения ему придется ускользнуть от смертоносных пришельцев, упрямой полиции и собственных внутренних демонов.

Роман Джорджа Мартина «Бегство охотника» будет экранизирован в виде полнометражного фильма

Эспехо — единственный центральный латиноамериканский персонаж во всем творчестве Мартина. Судя по всему, именно это привлекло Exile Content Studio, поскольку компания занимается производством контента как на английском, так и на испанском языках.

Режиссером фильма выступит Марк Расо («Копенгаген»). Он также напишет сценарий вместе со своим братом Джозефом Расо («Космический рассвет»). Сам Мартин будет выполнять функции исполнительного продюсера. Автор уже прокомментировал анонс экранизации:

«Я так рад, что спустя почти 16 лет «Побег охотника» будет экранизирован. Не могу дождаться момента, когда эта богатая научно-фантастическая вселенная, которую я создал вместе с моими дорогими друзьями Дэниэлом и Гарднером, вырвется за пределы страниц нашей книги».

О дате начала съемок и актерском составе информации пока нет.

Фото: Legion-Media; издательство «АСТ»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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