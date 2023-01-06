Николь Кидман сыграет в сериале Тейлора Шеридана «Львица»

Создатель «Йеллоустона» и «Короля Талсы» Тейлор Шеридан продолжает привлекать в свои проекты крупнейших голливудских звезд. По сведениям Deadline, на этот раз кинематографист договорился с Николь Кидман по поводу ее участия в сериале «Львица» (Lioness). Вместе с Кидман в шоу сервиса Paramount+ задействованы также Зои Салдана и Лайсла Де Оливейра.

В центре сюжета окажется молодая и волевая женщина-морпех по имени Круз Мануэлос (Де Оливейра), которая становится участницей программы ЦРУ по борьбе с терроризмом под названием «Львица». Салдана воплотит образ Джо — храброй главы подразделения, которая курирует и обучает команду женщин-военных под прикрытием. Кидман же воплотит Кейтлин Мид — старшего руководителя федерального агентства с богатым политическим прошлым.

В остальной исполнительский ансамбль сериала вошли Джилл Вагнер, Дэйв Эннэйбл, ЛаМоника Гаррет, Джеймс Джордан, Остин Хеберт, Ханна Лав Ланьер, Стефани Нур и Джона Уортон. Шеридан выступает в качестве шоураннера и исполнительного продюсера проекта. Помогают ему Дэвид Глассер, Рон Беркл, Боб Яри и Дэвид Хаткин. Кидман и Салдана также входят в число продюсеров.