«Крик 6» и не только: 10 самых ожидаемых хорроров 2023 года

М3ГАН (6 января 2023 г.)

Продюсер и сценарист очередного леденящего душу фильма ужасов о кукле, которая убивает, – Джеймс Ван, подаривший нам современные культовые хоррор-франшизы – «Астрал» и «Заклятие», а значит, нас ждет много скримеров, немного детектива и по-настоящему пугающая история. В центре сюжета «М3ГАН» инженер по имени Джемма (Эллисон Уильямс), которая работает над роботизированной куклой для детей, напоминающей 9-летнюю девочку. Героиня дарит «игрушку» своей осиротевшей племяннице, которая чувствует себя очень одинокой. М3ГАН, запрограммированная защищать девочку от любых переживаний, становится для той лучшим другом, но в какой-то момент кукла начинает вести себя странно и буквально слетает с катушек. Новый хоррор от Джеймса Вана, сценарий к которому он написал совместно с Акелой Купер («Злое»), чем-то напоминает «Черное зеркало» и должен до чертиков напугать тех, кто страдает робофобией.

М3ГАН

Бесконечный бассейн (январь 2023 г.)

Премьера очень жестокого боди-хоррора сына легендарного режиссера и мастера телесных ужасов Дэвида Кроненберга Брэндона («В чужой шкуре») состоится на фестивале «Сандэнс» в январе 2023 года, а после этого картина выйдет в североамериканском прокате. Изначально фильм получил рейтинг NC-17, но по итогу его заменили на R. «Бесконечный бассейн» рассказывает об известном писателе, который ищет вдохновения для следующего бестселлера, и его богатой жене Эм, во всем его поддерживающей. Пара решает взять отпуск и отдохнуть на дорогом курорте. На острове они знакомятся с загадочной девушкой Габи, вместе с которой пускаются в опасное и жуткое путешествие за гранью реальности. Внезапный несчастный случай делит жизнь главных героев на до и после, и их каникулы превращаются в настоящий кошмар. «Бесконечный бассейн» получился очень кровавым, с большим количеством откровенных сцен. Главные роли исполнили Александр Скарсгард («Варяг»), Клеопатра Коулмэн и звезда современных хорроров Миа Гот («Х», «Перл»).

Бесконечный бассейн

Винни-Пух: Кровь и мед (15 февраля 2023 г.)

Наверное, самый абсурдистский и безбашенный фильм ужасов 2023 года – инди-слэшер «Винни-Пух: Кровь и мед». В трешовой адаптации сказки Алана Милна лучшие друзья детства Кристофера Робина мстят ему за то, что он забыл о них, когда вырос. Фильм интересен хотя бы своим нестандартным подходом к известному сюжету, которому мы обязаны режиссеру-дебютанту Рису Фрэйку-Уотерфилду. Бесконечная кровавая резня и черный юмор – главные составляющие предстоящей слэшер-адаптации «Винни-Пуха», которая не претендует на звание остроумного хоррора, это чисто развлекательная картина для тех, кому любопытно, как из детской сказки сделать безумный и жестокий ужастик.

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Винни Пух: Кровь и мед

Ренфилд (14 марта 2023 г.)

Комедийный хоррор – очередная адаптация «Дракулы» Брэма Стокера, главные роли в которых исполнили Николас Кейдж и Николас Холт. Фильм повествует о знаменитом графе-вампире и его помощнике Ренфильде. Дракула постоянно унижает своего подчиненного, но тот в итоге взбунтуется против своего господина. Подробностей о картине никаких нет, но ожидается, что это будет веселый и кровавый комедийный хоррор про вампиров в духе «Мрачных теней» и «Реальных упырей». Продюсер фильма Роберт Киркман рассказал, что получилось «весело и чрезвычайно жестоко». Очень ждем!

Ренфилд

Крик-6 (31 марта 2023 г.)

Пятый «Крик», главные роли в котором, помимо всеми любимых Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс, сыграли Мелисса Баррера и звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега, получился максимально ностальгическим, да еще и посвящен любителям нетривиальных, психологических ужасов вроде «Бабадука» и «Оно» (2014). Его продолжение, «Крик-6» должен выйти не менее интересным и непредсказуемым. По словам Мелиссы Барреры, новая часть комической слэшер-франшизы получилась примерно «в сто раз более зверской», чем остальные. Из нововведений – действие «Крика» впервые происходит не в крохотном Вудсборо, «столице убийств США», а в Нью-Йорке. В тизере нам показали, что маньяк в маске призрака преследует героинь в час пик в вагоне метро, а значит, нас ждет что-то по-настоящему кровавое и жуткое. В «Крике-6», увы, не появится Нив Кэмпбелл – впервые за всю историю франшизы, а вот отважная журналистка Гейл Уезерс (Кортни Кокс) точно вернется.

Крик-6

Незваные (20 апреля 2023 г.)

Один из самых любопытных хорроров грядущего года – картина «Незваные», рассказывающая о молодой семье, которая переезжает за город в уютный небольшой дом. Однако с этим очаровательным местечком все не так просто, как кажется, – соседи предупреждают главных героев о том, что перед сном новые жильцы обязательно должны оставлять на крыльце лакомства для мифических существ в красных колпаках, напоминающих садовых гномов. Если они забудут это сделать, произойдет что-то страшное.

Незваные

Восстание зловещих мертвецов (21 апреля 2023 г.)

Заключительный фильм одной из самых известных хоррор-франшиз, которую мы любим за ироничное отношение к мистике, высмеивание распространенных в ужастиках клише (ничего не трогайте и ни в коем случае не спускайтесь в подвал) и бесконечный кровавый трэш. Сюжет пятой картины, снятой Ли Кронином, особо не отличается от предыдущих фильмов. Бет приезжает в гости к своей сестре Элли, которая живет в Лос-Анджелесе и в одиночку воспитывает троих детей. Как-то раз девушки, спустившись в подвал, среди кучи старых вещей обнаруживает странную книгу – Некрономикон – и вызывают демоническую силу. Героиням предстоит дать отпор древнему злу и во что бы то ни стало спасти город.

Восстание зловещих мертвецов

Бугимен (2023)

Долгожданная экранизация рассказа короля ужасов Стивена Кинга – больше психологический хоррор о переживании утраты, в котором посттравматический синдром обретает мистическую форму – ужасного монстра, преследующего девочку-подростка и ее младшего брата, у которых умерла мама. Дети пытаются убедить отца, что на них охотится страшное существо, но мужчина, для которого потеря жены стала сильнейшим ударом, не обращает внимания на рассказы о зле, живущем в доме. Но что, если станет слишком поздно?

Бугимен

Последнее путешествие «Деметра» (август 2023 г.)

Довольно интересная интерпретация «Дракулы» Стокера – действие хоррор-картины происходит только на корабле «Деметр», на котором вампир плывет в своем гробу в Лондон. Во время путешествия граф поочередно нападает на членов экипажа, чьей кровью он питается. Новый фильм Андре Овредала, работавшего над «Страшными историями для рассказа в темноте» и «Охотниками на троллей», обещает быть по-настоящему клаустрофобным и мрачным. Моряки, запертые на корабле с кровожадным монстром без шанса на спасение, – что может быть страшнее?

Последнее путешествие Деметра

Изгоняющий дьявола (13 октября 2023 г.)

Еще в 2021 году стало известно, что кинокомпания Universal Pictures перезапустит одну из самых страшных хоррор-франшиз в истории кино «Изгоняющий дьявола» – она выкупила права на нее за 400 млн долларов. Всего должно выйти три новых фильма. Представители Universal заверяют, что нас ждет не ремейк, а продолжение хоррора про одержимость. Режиссером трилогии стал Дэвид Гордон Грин, перезапустивший культовую серию слэшеров «Хэллоуин». Подробности сюжета пока не раскрываются, но, скорее всего, картина снова расскажет о ребенке, в которого вселился древний демон. Напомним, что последним успешным и очень страшным продолжением «Изгоняющего дьявола» стал первый сезон сериала «Экзорцист», вышедший в 2016 году.