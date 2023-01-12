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Киноафиша Новости Сериал «Король Талсы» может разрастись до целой телевселенной, подобно «Йеллоустоуну»

Сериал «Король Талсы» может разрастись до целой телевселенной, подобно «Йеллоустоуну»

12 января 2023 14:07
Сериал «Король Талсы» может разрастись до целой телевселенной, подобно «Йеллоустоуну»

Шоу уже продлено на второй сезон.

Сериал «Король Талсы» Тейлора Шеридана с Сильвестром Сталлоне в главной роли может стать ядром новой телевселенной. Об этом заявила программный директор Paramount Global Таня Джайлз в разговоре с журналистами IndieWire.

Когда Джайлз спросили о том, рассматривает ли Paramount вариант создать на основе «Короля Талсы» вселенную, подобно тому, как это произошло с шоу «Йеллоустоун», созданным тем же Шериданом, она ответила:

«Короткий ответ — конечно. Мы готовы исследовать новые возможности и открыты для предложений. Нам нравится расширять границы отдельных оригинальных проектов до больших вселенных, потому что мы верим, что за каждым таким проектом скрывается целый мир, полный удивительных историй и персонажей, которыми наши зрители могут наслаждаться. Посмотрим, куда такой подход может нас привести».

На данный момент «Йеллоустоун» получил уже два приквела — сериалы «1883» с Сэмом Эллиоттом и «1923» с Хелен Миррен и Харрисоном Фордом. Франшиза повествует о разных поколениях семейства Даттон, богатых владельцах огромного ранчо в штате Монтана, на которое неустанно покушаются их враги.

Джайлз добавила, что успех «Короля Талсы» только увеличивает шансы на то, что в будущем зрители смогут увидеть смежные проекты:

«Огромный успех, которого смог добиться «Король Талсы» и Сильвестр Сталлоне, открыли большое окно возможностей для Тейлора Шеридана, который часто работает над приквелами собственных проектов и даже целыми вселенными. Поэтому, я думаю, вполне вероятно, что в будущем в рамках этой франшизы появятся новые проекты. Она еще не закончена».

«Король Талсы», премьера которого состоялась 13 ноября, уже продлен на второй сезон.

Фото: Paramount+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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