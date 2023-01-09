Что посмотреть помимо «Мэйфейрских ведьм»: главные проекты с Александрой Даддарио

Вчера состоялась премьера мистического сериала «Мэйфейрские ведьмы», снятого по серии романов Энн Райс. Главную роль в шоу исполнила Александра Даддарио. Пока вы ждете выхода новых серий, предлагаем познакомиться с другими достойными проектами, в которых играла актриса с большими голубыми глазами.

Красивое начало с эпизодическими появлениями

О своих актерских амбициях Даддарио заявила очень рано, уже в 11 лет. Правда, это скорее были громкие слова. Они стали реальностью только спустя 6 лет. Первую и довольно заметную роль получила в малоизвестном в России шоу «Все мои дети» и продержалась там целых 25 эпизодов. Хотя это, конечно, крохи, ведь его продолжительности позавидовала бы и культовая «Санта-Барбара». Он продержался в эфире почти 42 года, за которые вышло больше 10 тысяч серий. За ним следовали небольшие появления в культовых проектах, ставших красивой строчкой в фильмографии, — «Закон и порядок» и «Клан Сопрано». На раннем этапе Александра даже успела поработать с еще набирающим популярность режиссером Ноа Баумбаком в картине «Кальмар и кит». Наверное, самым важным для будущей карьеры окажется сериал «Белый воротничок», где она исполнила роль возлюбленной главного героя. Пускай эти экранные отношения продлились недолго, а к финальному сезону о ней помнили лишь самые преданные фанаты, актрису смогли заметить.

Белый воротничок

Первой большой ролью в кино стала экранизация популярной подростковой серии книг. Ожидания продюсеров были огромны, ведь тогда, в далеком 2010-м, создатели планировали бросить вызов самому Гарри Поттеру. Картина рассказывала об обычных на вид подростках, которые оказывались потомками древнегреческих богов и жили в наши дни. Даддарио досталась главная женская роль. Она стала дочерью богини мудрости и войны Афины. Фильм ждал очень холодный прием, плохие отзывы и скромные, даже по тем временам, сборы. Несмотря на это, студия попыталась исправить все ошибки в сиквеле. Александра вернулась к своей роли в «Перси Джексоне и Море чудовищ», но это так и не помогло родиться новой громкой франшизе. Актрисе пришлось двигаться дальше и искать для себя новые смелые образы.

Перси Джексон и Море чудовищ

Ужасы и триллеры

В промежутке между подростковыми экранизациями Даддарио полностью меняет направление и пробует себя в жанре хоррора. Ей досталась главная роль в картине «Техасская резня бензопилой 3D», в возрождении знаменитой кинофраншизы. Здесь приходилось много визжать от страха и бегать от очередного полоумного маньяка в маске с бензопилой. Узкий простор для любого актерского таланта. С другой стороны, она была у всех на виду и не терялась на заднем фоне. Дальше ее карьера оказывается неразрывно связана с жестокими убийцами и ужасами. Следующий проект не заставил себя долго ждать. Им стал 1 сезон знаменитого сериала «Настоящий детектив», где Александра исполнила роль любовницы Вуди Харрельсона и была вынуждена мириться с заскоками пьющего и проблемного детектива. Актриса тепло отзывалась о возможности работы с превосходными напарниками по площадке, одним из которых стал Мэттью Макконахи.

Настоящий детектив

Даддарио столкнулась на экране не только с маньяками, но и с ожившим мертвецом. В комедийном фильме ужасов «Моя девушка — зомби» ей пришлось соперничать с восставшей из мертвых подружкой Антона Ельчина, пожирающей на завтрак, обед и ужин человеческую плоть. Такую схватку сложно назвать равной, но актриса с легкостью выходит победителем, увидев заветное кольцо на пальце. Совсем скоро она сможет показать свой талант, присоединившись к знаменитому сериалу-антологии Райана Мерфи «Американская история ужасов». Александра стала приглашенной звездой пятого сезона. В нем рассказывается пугающая история череды жестоких убийств, произошедших в отеле «Кортез». Ей досталась роль Наташи Рамбовой, жены итальянского актера Рудольфа Валентино. Оба героя имеют реальные прототипы и отсылают к эпохе немого кино, усложняя это экранное перевоплощение. Партнером по площадке стала Леди Гага, с которой Даддарио предстояло сняться в очень горячей сцене.

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Моя девушка — зомби

Но и сейчас актриса продолжает сталкиваться с убийствами и окружающим мраком. В пугающем триллере о маньяке с множеством личностей «Игра Ганнибала» она исполняет роль профайлера и напарницы Генри Кавилла, помогая спасти похищенную девушку. На этот раз героиня Даддарио больше не отсиживается в тени и принимает активное участие в расследовании. Смерть преследует ее, правда, в слегка ином ключе, и в недавнем криминальном сериале «Почему женщины убивают». Александра становится проблемной соседкой, превращая крепкий брак в настоящую проблему, буквально вынуждая мужа и бывшую подружку преступить закон.

Почему женщины убивают

Дуэйн «Скала» Джонсон, перезапуск «Спасателей Малибу» и множественные ромкомы

Первым по-настоящему дорогим блокбастером в карьере стал фильм-катастрофа «Разлом Сан-Андреас», в котором Александра вынуждена была спасаться бегством из расколовшейся пополам Калифорнии. Надеяться ее героине можно лишь на помощь отца и по совместительству профессионального спасателя. Его роль исполнил Дуэйн Джонсон. В разработку уже запущен сиквел картины, а главные звезды обещают вернуться к своим ролям. Совсем скоро актеры встретились вновь на перезапуске культового сериала 90-х «Спасатели Малибу». Даддарио предстояло стать главным любовным интересом Зака Эфрона (с которым у них, по слухам, закрутился роман и после съемок) и повторить знаменитую пробежку по пляжу в замедленной съемке. Эти две картины с популярным партнером — самые известные работы актрисы, выходившие на большие экраны.

Спасатели Малибу

На этом фоне растворяется другая сторона карьеры — ромкомы, в которых ей досталась роль главного романтического интереса. Многие даже не добрались до нашего проката, а иные, например, «Когда мы познакомились», выходили на Netflix. Наверное, самыми яркими из этого списка стали «Стоянка», где Александра была вынуждена соревноваться за сердце мужчины с блондинкой Кейт Аптон, и недавний «Ты умеешь хранить секреты?», где ее героиня оказывается в неловкой ситуации, вывалив все свои секреты соседу в самолете.

Ты умеешь хранить секреты?

Александра Даддарио курсирует между триллером и ромкомами, лишь изредка пробуя себя в иных жанрах. Но даже в них ей все еще достаются роли второго плана, не позволяя отметиться по-настоящему серьезной актерской работой. Но она не отчаивается и продолжает пробовать себя в новом амплуа, открещиваясь от образа обаятельной простушки, идеально подходящей для романтических комедий и подростковых хорроров. В 2020-ом году Александра озвучила Лоис Лейн в мультфильме о приключениях Супермена и, возможно, продолжит сотрудничать с анимационной студией DC. Новых оттенков в карьеру Даддарио добавил и эротический триллер «Все оттенки Токио», в котором Александра сыграла главную роль. В фильме девушка сталкивается с внутренними демонами на улицах безразличного Токио и опускается на социальное дно, болезненно выкарабкиваясь из затянувшейся депрессии.

Все оттенки Токио

В 2021 году Александра Даддарио появилась в первом сезоне нашумевшего сатирического сериала «Белый лотос» об отдыхающих на Гавайях богачах, в котором сыграла запутавшуюся в себе журналистку Рэйчел. Героиня актрисы по-настоящему несчастна и одинока, несмотря на то что вышла замуж за состоятельного парня, – муж ее не понимает, а надежды на головокружительную карьеру постепенно угасают, и девушка совсем уже отчаиваивается, но в итоге находит в себе силы двигаться дальше. Даддарио стала настоящей звездой первого сезона шоу, но, к сожалению, больше не появится в нем.

Белый лотос

Новый мистический сериал с Александрой Даддарио в главной роли, снятый по серии романов автора «Интервью с вампиром» Энн Райс, рассказывает об успешном нейрохирурге по имени Роуан, которая неожиданно узнает, что принадлежит к древнему роду ведьм, заключивших сделку со страшным демоном. Девушке предстоит раскрыть свои способности и разрушить семейное проклятие. Пока вышло всего две серии, но сериал уже выглядит многообещающе.