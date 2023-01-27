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Киноафиша Новости Звезда оригинального «Блэйда» Стивен Дорфф считает фильмы Marvel «бесполезным мусором»

Звезда оригинального «Блэйда» Стивен Дорфф считает фильмы Marvel «бесполезным мусором»

27 января 2023 13:37
Звезда оригинального «Блэйда» Стивен Дорфф считает фильмы Marvel «бесполезным мусором»

По мнению актера, будущее кино зависит от новых талантов, а не от однотипных супергеройских блокбастеров.

Стивен Дорфф, сыгравший вампира Дьякона Фроста в фильме «Блэйд» (1998) Стивена Норрингтона, заявил, что считает картины Marvel «бесполезным мусором». Своим мнением актер поделился в интервью для The Daily Beast.

По словам Дорффа, он согласился бы сняться в современном кинокомиксе только при условии, если это будет нечто похожее на оригинального «Блэйда» или же авторская картина, какой является «Темный рыцарь» Кристофера Нолана:

«Весь этот мусор просто раздражает, понимаете? Я имею в виду, что, конечно, Бог благословил их способностью зарабатывать кучу денег, но эти фильмы отстой. Никто не будет их вспоминать. Например, все уже позабыли о «Черном Адаме». Я даже не смотрел эту картину, настолько непривлекательно она выглядела».

Дорфф добавил, что будущее кинематографа зависит от новых талантов, таких как Эдди Алказар, режиссер фильма Divinity («Божественность») с Дорффом в главной роли, а не от появления фильмов, подобных «Черному Адаму» и «другому бесполезному мусору».

Актер также вспомнил о проблемах при создании нового «Блэйда» от Marvel. Напомним, режиссер Бассам Тарик («Откуда ты родом?») покинул проект за две недели до начала съемок:

«Боссы Marvel все равно уже привыкли к тому, что я их критикую. Как там у них дела с новой PG-версией [детям до 13 лет просмотр нежелателен] «Блэйда», для которой никак не могут найти режиссера? Над каждым, кто согласится снимать этот фильм, будут смеяться, потому что мы уже сняли «Блэйда» до них и сделали это лучше всех. У них никогда не будет своего Стивена Норрингтона».

Режиссерское кресло нового «Блэйда» занял Ян Деманж («Страна Лавкрафта»).

Дорфф уже не в первый раз выступает с резкой критикой в адрес студии Marvel. Например, ранее в интервью The Independent он назвал «мусором» фильм «Черная Вдова» и заявил, что ему очень «стыдно» за звезду картины Скарлетт Йоханссон.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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