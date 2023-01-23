Актриса Вивика Фокс призывает Квентина Тарантино снять третью часть «Убить Билла»

Вивика А. Фокс, сыгравшая убийцу Верниту Грин в обеих частях дилогии «Убить Билла» Квентина Тарантино, призвала режиссера снять третью часть. В интервью Variety на фестивале «Сандэнс» актриса сказала:

«Люди изголодались по третьей части. Квентин, давай за дело!»

Официально «Убить Билла 3» не находится в разработке. При этом сам Тарантино не раз заявлял, что если бы он взялся за ее съемки, то хотел бы сделать главной героиней дочь Грин, стремящейся отомстить Беатрикс (Ума Турман) за смерть своей матери.

Хоть героиня Фокс и была убита в оригинальной дилогии, актриса заявила, что непременно приняла бы участие в разработке продолжения, если бы Тарантино нашел способ вернуть ее на экран:

«Я жду. Он сказал, что фильм будет о повзрослевшей дочери Верниты. Я знаю, что он сможет придумать какой-нибудь способ, чтобы ввернуть меня в фильм… Может быть, я буду появляться в ее воспоминаниях. Я бы хотела снова поработать с Квентином и Умой. Пришлось бы много тренироваться».

Актриса даже поделилась многообещающей идеей о том, кто может сыграть ее экранную дочь:

«Зендея… она прекрасна, она удивительна. Она выиграла «Эмми». Нам обязательно нужно пригласить ее в проект. Она сделает этот фильм».

Фокс приехала на «Сандэнс» для представления документального фильма Skilled («Умелый»), посвященного работницам сферы продаж. По словам актрисы, в последний раз она видела Тарантино на его вечеринке по случаю того, что «Однажды... в Голливуде» получил номинацию на «Оскар». С тех пор они не общались.