Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал: Потомство" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов

Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов

4 января 2023 00:00
Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов

Как же быстро пролетают выходные! На дворе уже 4 января, но отчаиваться не нужно, впереди еще много ленивых дней! Надеемся, что вы проводите свои в кровати и за просмотром фильмов или сериалов, а если еще не выбрали, что посмотреть, у нас для вас хорошие новости. Киноафиша специально подготовила список того, что покажут по телевизору 4 января по всем федеральным каналам.

Первый. Программа передач на 4 января

05:05 Огонь, вода и медные трубы

06:00 Новости

06:10 Огонь, вода и медные трубы

06:40 Особенности национальной охоты в зимний период

08:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 Жизнь своих

11:10 ПроУют

12:00 Новости

12:15 Видели видео? (Новогодний выпуск)

13:05 Повара на колесах

14:05 Морозко

15:35 Угадай мелодию (20 лет спустя)

16:25 Мэри Поппинс возвращается

18:00 Вечерние новости

18:15 Мэри Поппинс возвращается

18:55 Фантастика

21:00 Время

21:30 Мажор

22:30 Сегодня вечером

00:30 Подкаст.Лаб

Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов
Мэри Поппинс возвращается

Россия 1. Программа передач на 4 января

05:15 Другие

07:10 Пепел (5-я серия)

08:00 Пепел (6-я серия)

09:00 Вести

09:35 Пятеро на одного

10:15 Сто к одному

11:00 Вести

11:35 Ликвидация (7-я серия)

12:25 Ликвидация (8-я серия)

13:15 Ликвидация (9-я серия)

14:00 Вести

14:35 Вести. Местное время

14:50 Последний богатырь: Посланник тьмы

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести в 20:00

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский (5-я серия)

22:20 Склифосовский (6-я серия)

23:25 Невеста комдива (5-я серия)

00:25 Невеста комдива (6-я серия)

01:25 Мастер и Маргарита (7-я серия)

02:20 Мастер и Маргарита (8-я серия)

03:20 Другие

Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов
Мастер и Маргарита

Матч!. Программа передач на 4 января

05:05 Смешанные единоборства. UFC. Джулианна Пенья против Аманды Нуньес. Трансляция из США

06:00 Магия спорта

06:30 Ты в бане!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч! Прямая трансляция

09:55 Новости

10:00 Команда Матч

10:15 Спорт Тоша

10:25 Триумф

12:35 Ты в бане!

13:05 Новости

13:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Германии. Прямая трансляция

14:25 Матч! Парад

14:50 Вид сверху

15:20 География спорта (Тюмень)

15:50 Новости

15:55 Все на Матч! Прямая трансляция

16:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Германии. Прямая трансляция

17:45 Все на Матч! Прямая трансляция

17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - МБА (Москва). Прямая трансляция

19:50 Все на Матч! Прямая трансляция

20:20 Новости

20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кремонезе» - «Ювентус». Прямая трансляция

22:30 Все на Матч! Прямая трансляция

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»-»Наполи». Прямая трансляция

00:45 Все на Матч! Прямая трансляция

01:45 Непобедимый Мэнни Пакьяо

03:25 Новости

03:30 Ты в бане!

03:55 Жизнь после спорта (Дмитрий Сычев)

04:20 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Нова» (Новокуйбышевск)

НТВ-Петербург. Программа передач на 4 января

08:00 Сегодня

08:20 Лесник

10:00 Сегодня

10:20 Легенды спорта

12:25 Балабол

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Санкт-Петербурге

16:20 Балабол

19:00 Сегодня

19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге

19:30 БиМ

22:23 Новогодняя жара

00:00 Одинокий волк

04:25 Агентство скрытых камер

04:55 Горюнов

ТВ-центр. Программа передач на 4 января

06:25 Женская логика 3

08:15 Новогодние истории

09:10 Москва резиновая

09:50 Горбун

11:55 Назад в СССР

12:40 Анна-детективъ

14:30 События

14:45 Закулисные войны (Эстрада)

15:30 Новогодний смехомарафон

16:55 Спешите любить

18:40 Доктор Иванов. Чужая правда

22:00 События

22:15 Своих не бросаем!

23:00 Прощание

23:50 Хроники московского быта

00:30 Тайная комната Меган и Гарри

01:10 Закулисные войны (Эстрада)

01:50 Назад в СССР

02:30 Анна-детективъ

04:00 Новогодний смехомарафон

Культура. Программа передач на 4 января

06:30 Трое из Простоквашино

06:50 Каникулы в Простоквашино

07:10 Зима в Простоквашино

07:30 Близнецы

08:50 Легенды мирового кино (Людмила Целиковская)

09:20 Неизвестный (Смерть комиссара)

09:45 Еще раз про любовь

11:20 Взгляд из космоса (Цветная планета)

12:10 Гала-концерт Фестиваля национальных оркестров России

13:45 Гардемарины, вперед! (3-я серия)

14:55 История русских браков (3-я серия)

15:30 Гордость и предубеждение (1-я серия)

16:22 Гордость и предубеждение (2-я серия)

17:15 Сокровища Московского Кремля (Эвакуация)

18:10 Отцы и дети (Вадим и Игорь Верники)

18:40 Вокзал для двоих

20:55 Ив Монтан поет Превера

21:40 Гордость и предубеждение (3-я серия)

22:32 Гордость и предубеждение (4-я серия)

23:25 История русских браков (3-я серия)

00:00 Гардемарины, вперед! (3-я серия)

01:05 Взгляд из космоса (Цветная планета)

01:55 Искатели (Загадочный полет самолета Можайского)

02:40 Догони-ветер

03:00 Окончание эфира

СТС. Программа передач на 4 января

05:05 6 кадров (191-я серия)

05:30 6 кадров (100-я серия)

05:50 6 кадров (54-я серия)

06:00 Ералаш (1. Футбольный мяч 2. Однажды 3. Аксиома 4. Что случилось?)

06:05 Ералаш (1. Всем ясно?! 2. Я с тобой, Вася! 3. Интересное кино, или Бедный Юрик 4. Детективная история)

06:10 Ералаш (1. Мечты 2. Площадь Африки 3. История любви)

06:20 Ералаш (1. Спасибо за внимание 2. АриХметика 3. Химики)

06:25 Двенадцать месяцев

07:20 Мультфильмы

07:35 Мисс Новый год

07:40 Мультфильмы

08:00 Ну, погоди!

08:30 Шоу «Уральских пельменей» (СмехBook. В большой семье)

08:35 Шоу «Уральских пельменей» (Человек с бульвара Мандаринов)

10:00 Трудности выживания

11:35 SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!

13:20 Ирония судьбы в Голливуде

15:10 Майор Гром: Чумной Доктор

17:45 Мадагаскар-2. Побег в Африку

19:20 Мадагаскар-3

21:00 RRR: Рядом ревет революция

00:35 Обратная связь

02:05 Шоу «Уральских пельменей» (Заливной огонек)

03:15 6 кадров (55-я серия)

03:35 6 кадров (56-я серия)

04:00 6 кадров (201-я серия)

04:20 6 кадров (202-я серия)

04:45 6 кадров (59-я серия)

Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов
Мадагаскар 2

РЕН ТВ. Программа передач на 4 января

05:24 Тайны Чапман (1158-я серия)

06:05 Тайны Чапман (1166-я серия)

06:47 День Д

08:12 Боец (1-я серия)

09:06 Боец (2-я серия)

10:01 Боец (3-я серия)

10:58 Боец (4-я серия)

11:54 Боец (5-я серия)

12:30 Новости

12:45 Боец (5-я серия)

13:04 Боец (6-я серия)

14:01 Боец (7-я серия)

14:57 Боец (8-я серия)

15:54 Боец (9-я серия)

16:46 Боец (10-я серия)

17:38 Боец (11-я серия)

18:34 Боец (12-я серия)

19:30 Новости

19:45 Сержант (1-я серия)

20:31 Сержант (2-я серия)

21:23 Сержант (3-я серия)

22:16 Сержант (4-я серия)

23:04 Русский рейд

00:50 Бультерьер

02:19 Мама не горюй

03:39 Мама не горюй 2

ТНТ. Программа передач на 4 января

05:30 Камеди Клаб (Лучшее в 2020)

06:15 Камеди Клаб (Лучшее в 2020)

07:00 Наша Russia (17-я серия)

07:25 Наша Russia (18-я серия)

07:50 Наша Russia (19-я серия)

08:15 Наша Russia (Дайджест)

08:45 Наша Russia (21-я серия)

09:10 Наша Russia (Дайджест)

09:35 Наша Russia (Дайджест)

10:00 Наша Russia (Дайджест)

10:30 Наша Russia (25-я серия)

10:40 Ночной дозор

13:00 Чернобыль. Зона отчуждения (Сон, деньги и Чернобыль)

14:00 Чернобыль. Зона отчуждения (Беглец)

14:55 Чернобыль. Зона отчуждения (Граница)

15:50 Чернобыль. Зона отчуждения (Охота)

16:35 Чернобыль. Зона отчуждения (Бункер)

17:35 Чернобыль. Зона отчуждения (Там)

18:25 Чернобыль. Зона отчуждения (КГБ СССР)

19:10 Чернобыль. Зона отчуждения (ЧП в четвертом блоке)

20:10 Чернобыль. Зона отчуждения (17-я серия)

21:00 Форсаж 6

23:20 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

01:00 Женский Стендап (2-я серия)

01:45 Женский Стендап (3-я серия)

02:30 Женский Стендап (4-я серия)

03:15 Женский Стендап (5-я серия)

04:00 Женский Стендап (8-я серия)

04:45 Женский Стендап (9-я серия)

Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов
Форсаж 6

Домашний. Программа передач на 4 января

05:25 Наш Новый год (Лихие девяностые)

06:30 6 кадров

06:55 Из Сибири с любовью (1-я серия)

07:45 Из Сибири с любовью (2-я серия)

08:35 Из Сибири с любовью (3-я серия)

09:25 Из Сибири с любовью (4-я серия)

10:15 Ищу тебя (1-я серия)

11:22 Ищу тебя (2-я серия)

12:30 Ищу тебя (3-я серия)

13:37 Ищу тебя (4-я серия)

14:45 Открытая дверь (1-я серия)

15:48 Открытая дверь (2-я серия)

16:52 Открытая дверь (3-я серия)

17:56 Открытая дверь (4-я серия)

19:00 Ветреный (99-я серия)

19:45 Ветреный (100-я серия)

20:30 Ветреный (101-я серия)

21:15 Жена с того света (1-я серия)

22:10 Жена с того света (2-я серия)

23:05 Жена с того света (3-я серия)

00:00 Жена с того света (4-я серия)

00:55 Опекун (1-я серия)

01:40 Опекун (2-я серия)

02:25 Опекун (3-я серия)

03:10 Опекун (4-я серия)

03:55 Если наступит завтра (3-я серия)

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Новогодний эфир ТВ: программа передач на 31 декабря 2022 года Новогодний эфир ТВ: программа передач на 31 декабря 2022 года Читать далее 30 декабря 2022
Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера» Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера» Читать далее 30 декабря 2022
От «джунглей в стакане» до безумно дорогого скотча: 9 напитков в фильмах Гая Ричи От «джунглей в стакане» до безумно дорогого скотча: 9 напитков в фильмах Гая Ричи Читать далее 30 декабря 2022
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года Читать далее 2 января 2023
Семейное кино: 10 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние каникулы Семейное кино: 10 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние каникулы Читать далее 31 декабря 2022
Телепрограмма на сегодня: 1 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 1 января 2023 года для всех каналов Читать далее 1 января 2023
Вместо «Одного дома»: 10 фильмов последних лет для поднятия праздничного настроения Вместо «Одного дома»: 10 фильмов последних лет для поднятия праздничного настроения Читать далее 30 декабря 2022
Телепрограмма на сегодня: 2 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 2 января 2023 года для всех каналов Читать далее 2 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов Читать далее 4 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 3 января 2023 года для всех каналов Читать далее 3 января 2023
Related video