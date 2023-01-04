Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов
Как же быстро пролетают выходные! На дворе уже 4 января, но отчаиваться не нужно, впереди еще много ленивых дней! Надеемся, что вы проводите свои в кровати и за просмотром фильмов или сериалов, а если еще не выбрали, что посмотреть, у нас для вас хорошие новости. Киноафиша специально подготовила список того, что покажут по телевизору 4 января по всем федеральным каналам.
Первый. Программа передач на 4 января
05:05 Огонь, вода и медные трубы
06:00 Новости
06:10 Огонь, вода и медные трубы
06:40 Особенности национальной охоты в зимний период
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 Жизнь своих
11:10 ПроУют
12:00 Новости
12:15 Видели видео? (Новогодний выпуск)
13:05 Повара на колесах
14:05 Морозко
15:35 Угадай мелодию (20 лет спустя)
16:25 Мэри Поппинс возвращается
18:00 Вечерние новости
18:15 Мэри Поппинс возвращается
18:55 Фантастика
21:00 Время
21:30 Мажор
22:30 Сегодня вечером
00:30 Подкаст.Лаб
Россия 1. Программа передач на 4 января
05:15 Другие
07:10 Пепел (5-я серия)
08:00 Пепел (6-я серия)
09:00 Вести
09:35 Пятеро на одного
10:15 Сто к одному
11:00 Вести
11:35 Ликвидация (7-я серия)
12:25 Ликвидация (8-я серия)
13:15 Ликвидация (9-я серия)
14:00 Вести
14:35 Вести. Местное время
14:50 Последний богатырь: Посланник тьмы
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести в 20:00
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский (5-я серия)
22:20 Склифосовский (6-я серия)
23:25 Невеста комдива (5-я серия)
00:25 Невеста комдива (6-я серия)
01:25 Мастер и Маргарита (7-я серия)
02:20 Мастер и Маргарита (8-я серия)
03:20 Другие
Матч!. Программа передач на 4 января
05:05 Смешанные единоборства. UFC. Джулианна Пенья против Аманды Нуньес. Трансляция из США
06:00 Магия спорта
06:30 Ты в бане!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч! Прямая трансляция
09:55 Новости
10:00 Команда Матч
10:15 Спорт Тоша
10:25 Триумф
12:35 Ты в бане!
13:05 Новости
13:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Германии. Прямая трансляция
14:25 Матч! Парад
14:50 Вид сверху
15:20 География спорта (Тюмень)
15:50 Новости
15:55 Все на Матч! Прямая трансляция
16:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Германии. Прямая трансляция
17:45 Все на Матч! Прямая трансляция
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - МБА (Москва). Прямая трансляция
19:50 Все на Матч! Прямая трансляция
20:20 Новости
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кремонезе» - «Ювентус». Прямая трансляция
22:30 Все на Матч! Прямая трансляция
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»-»Наполи». Прямая трансляция
00:45 Все на Матч! Прямая трансляция
01:45 Непобедимый Мэнни Пакьяо
03:25 Новости
03:30 Ты в бане!
03:55 Жизнь после спорта (Дмитрий Сычев)
04:20 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Нова» (Новокуйбышевск)
НТВ-Петербург. Программа передач на 4 января
08:00 Сегодня
08:20 Лесник
10:00 Сегодня
10:20 Легенды спорта
12:25 Балабол
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Санкт-Петербурге
16:20 Балабол
19:00 Сегодня
19:20 Сегодня в Санкт-Петербурге
19:30 БиМ
22:23 Новогодняя жара
00:00 Одинокий волк
04:25 Агентство скрытых камер
04:55 Горюнов
ТВ-центр. Программа передач на 4 января
06:25 Женская логика 3
08:15 Новогодние истории
09:10 Москва резиновая
09:50 Горбун
11:55 Назад в СССР
12:40 Анна-детективъ
14:30 События
14:45 Закулисные войны (Эстрада)
15:30 Новогодний смехомарафон
16:55 Спешите любить
18:40 Доктор Иванов. Чужая правда
22:00 События
22:15 Своих не бросаем!
23:00 Прощание
23:50 Хроники московского быта
00:30 Тайная комната Меган и Гарри
01:10 Закулисные войны (Эстрада)
01:50 Назад в СССР
02:30 Анна-детективъ
04:00 Новогодний смехомарафон
Культура. Программа передач на 4 января
06:30 Трое из Простоквашино
06:50 Каникулы в Простоквашино
07:10 Зима в Простоквашино
07:30 Близнецы
08:50 Легенды мирового кино (Людмила Целиковская)
09:20 Неизвестный (Смерть комиссара)
09:45 Еще раз про любовь
11:20 Взгляд из космоса (Цветная планета)
12:10 Гала-концерт Фестиваля национальных оркестров России
13:45 Гардемарины, вперед! (3-я серия)
14:55 История русских браков (3-я серия)
15:30 Гордость и предубеждение (1-я серия)
16:22 Гордость и предубеждение (2-я серия)
17:15 Сокровища Московского Кремля (Эвакуация)
18:10 Отцы и дети (Вадим и Игорь Верники)
18:40 Вокзал для двоих
20:55 Ив Монтан поет Превера
21:40 Гордость и предубеждение (3-я серия)
22:32 Гордость и предубеждение (4-я серия)
23:25 История русских браков (3-я серия)
00:00 Гардемарины, вперед! (3-я серия)
01:05 Взгляд из космоса (Цветная планета)
01:55 Искатели (Загадочный полет самолета Можайского)
02:40 Догони-ветер
03:00 Окончание эфира
СТС. Программа передач на 4 января
05:05 6 кадров (191-я серия)
05:30 6 кадров (100-я серия)
05:50 6 кадров (54-я серия)
06:00 Ералаш (1. Футбольный мяч 2. Однажды 3. Аксиома 4. Что случилось?)
06:05 Ералаш (1. Всем ясно?! 2. Я с тобой, Вася! 3. Интересное кино, или Бедный Юрик 4. Детективная история)
06:10 Ералаш (1. Мечты 2. Площадь Африки 3. История любви)
06:20 Ералаш (1. Спасибо за внимание 2. АриХметика 3. Химики)
06:25 Двенадцать месяцев
07:20 Мультфильмы
07:35 Мисс Новый год
07:40 Мультфильмы
08:00 Ну, погоди!
08:30 Шоу «Уральских пельменей» (СмехBook. В большой семье)
08:35 Шоу «Уральских пельменей» (Человек с бульвара Мандаринов)
10:00 Трудности выживания
11:35 SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!
13:20 Ирония судьбы в Голливуде
15:10 Майор Гром: Чумной Доктор
17:45 Мадагаскар-2. Побег в Африку
19:20 Мадагаскар-3
21:00 RRR: Рядом ревет революция
00:35 Обратная связь
02:05 Шоу «Уральских пельменей» (Заливной огонек)
03:15 6 кадров (55-я серия)
03:35 6 кадров (56-я серия)
04:00 6 кадров (201-я серия)
04:20 6 кадров (202-я серия)
04:45 6 кадров (59-я серия)
РЕН ТВ. Программа передач на 4 января
05:24 Тайны Чапман (1158-я серия)
06:05 Тайны Чапман (1166-я серия)
06:47 День Д
08:12 Боец (1-я серия)
09:06 Боец (2-я серия)
10:01 Боец (3-я серия)
10:58 Боец (4-я серия)
11:54 Боец (5-я серия)
12:30 Новости
12:45 Боец (5-я серия)
13:04 Боец (6-я серия)
14:01 Боец (7-я серия)
14:57 Боец (8-я серия)
15:54 Боец (9-я серия)
16:46 Боец (10-я серия)
17:38 Боец (11-я серия)
18:34 Боец (12-я серия)
19:30 Новости
19:45 Сержант (1-я серия)
20:31 Сержант (2-я серия)
21:23 Сержант (3-я серия)
22:16 Сержант (4-я серия)
23:04 Русский рейд
00:50 Бультерьер
02:19 Мама не горюй
03:39 Мама не горюй 2
ТНТ. Программа передач на 4 января
05:30 Камеди Клаб (Лучшее в 2020)
06:15 Камеди Клаб (Лучшее в 2020)
07:00 Наша Russia (17-я серия)
07:25 Наша Russia (18-я серия)
07:50 Наша Russia (19-я серия)
08:15 Наша Russia (Дайджест)
08:45 Наша Russia (21-я серия)
09:10 Наша Russia (Дайджест)
09:35 Наша Russia (Дайджест)
10:00 Наша Russia (Дайджест)
10:30 Наша Russia (25-я серия)
10:40 Ночной дозор
13:00 Чернобыль. Зона отчуждения (Сон, деньги и Чернобыль)
14:00 Чернобыль. Зона отчуждения (Беглец)
14:55 Чернобыль. Зона отчуждения (Граница)
15:50 Чернобыль. Зона отчуждения (Охота)
16:35 Чернобыль. Зона отчуждения (Бункер)
17:35 Чернобыль. Зона отчуждения (Там)
18:25 Чернобыль. Зона отчуждения (КГБ СССР)
19:10 Чернобыль. Зона отчуждения (ЧП в четвертом блоке)
20:10 Чернобыль. Зона отчуждения (17-я серия)
21:00 Форсаж 6
23:20 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
01:00 Женский Стендап (2-я серия)
01:45 Женский Стендап (3-я серия)
02:30 Женский Стендап (4-я серия)
03:15 Женский Стендап (5-я серия)
04:00 Женский Стендап (8-я серия)
04:45 Женский Стендап (9-я серия)
Домашний. Программа передач на 4 января
05:25 Наш Новый год (Лихие девяностые)
06:30 6 кадров
06:55 Из Сибири с любовью (1-я серия)
07:45 Из Сибири с любовью (2-я серия)
08:35 Из Сибири с любовью (3-я серия)
09:25 Из Сибири с любовью (4-я серия)
10:15 Ищу тебя (1-я серия)
11:22 Ищу тебя (2-я серия)
12:30 Ищу тебя (3-я серия)
13:37 Ищу тебя (4-я серия)
14:45 Открытая дверь (1-я серия)
15:48 Открытая дверь (2-я серия)
16:52 Открытая дверь (3-я серия)
17:56 Открытая дверь (4-я серия)
19:00 Ветреный (99-я серия)
19:45 Ветреный (100-я серия)
20:30 Ветреный (101-я серия)
21:15 Жена с того света (1-я серия)
22:10 Жена с того света (2-я серия)
23:05 Жена с того света (3-я серия)
00:00 Жена с того света (4-я серия)
00:55 Опекун (1-я серия)
01:40 Опекун (2-я серия)
02:25 Опекун (3-я серия)
03:10 Опекун (4-я серия)
03:55 Если наступит завтра (3-я серия)