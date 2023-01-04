Телепрограмма на сегодня: 4 января 2023 года для всех каналов

Как же быстро пролетают выходные! На дворе уже 4 января, но отчаиваться не нужно, впереди еще много ленивых дней! Надеемся, что вы проводите свои в кровати и за просмотром фильмов или сериалов, а если еще не выбрали, что посмотреть, у нас для вас хорошие новости. Киноафиша специально подготовила список того, что покажут по телевизору 4 января по всем федеральным каналам.