«Голгофа» с Бренданом Глисоном – очередной фильм, который выйдет в повторный прокат

26 января кинокомпании «Иноекино» и Capella Film выпустят в повторный российский прокат ирландскую философскую комедийную драму «Голгофа» режиссера Джона Майкла Макдоны, брата оскароносного Мартина Макдоны.

Фильм впервые вышел на экраны в 2013 году. Главные роли в нем исполнили Брендан Глисон («Банши Инишерина»), Келли Райлли («Йеллоустоун»), Крис О’Дауд («Страна снов»), Эйдан Гиллен («Игра престолов») и Дилан Моран («Ведьмак: Происхождение»).

Картина повествует о католическом священнике Джеймсе из небольшого прибрежного городка. Однажды к нему на исповедь приходит человек, утверждающий, что он стал жертвой насилия со стороны другого священнослужителя. Он сообщает святому отцу, что, по его мнению, на смерть плохого священника никто не обращает внимания, в то время как гибель хорошего может вызвать настоящий резонанс. Именно поэтому прихожанин собирается убить Джеймса через неделю. Узнав это, герой не впадает в панику и не просит помощи, а неожиданно продолжает заниматься повседневными делами, пытаясь изменить жизни своих подопечных в лучшую сторону за тот короткий срок, который ему отвел убийца.

Съемки фильма проходили в ирландском графстве Слайго, известном своими суровыми захватывающими пейзажами. Картина была удостоена приза христианского жюри на Берлинском кинофестивале, а также получила номинацию на премию «Сатурн» за лучший иностранный фильм и номинацию на лучшую мужскую роль для Глисона от Европейской киноакадемии.

Все сеансы повторного российского показа будут проходить на английском языке с русскими субтитрами. Кроме того, уже в эту субботу, 21 декабря, в московском кинотеатре «Октябрь» состоится предварительный показ ленты.