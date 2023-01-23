Психиатр Кирилл Кяро подозревает своего пациента в злодействах в трейлере сериала «Комплекс бога»

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер российского психологического детектива «Комплекс бога». Главные роли в сериале исполнили Кирилл Кяро («Далекие близкие»), Даниил Страхов («Мы из будущего»), Шамиль Хаматов («Обоюдное согласие»), Николай Шрайбер («Капитан Волконогов бежал») и Михаил Тройник («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).

По сюжету, успешный предприниматель Владимир Нестеров (Страхов), страдающий от пугающих навязчивых мыслей, обращается за помощью к психиатру Алексею (Кяро). Специалист гарантирует, что при условии, если Нестеров сможет держать себя в руках, то все, что он расскажет на сеансах, останется врачебной тайной. Пока Алексей пытается погрузиться в темный внутренний мир своего пациента, в городе таинственно исчезает дочь знаменитого пианиста Константина Зобнина (Шамиль Хаматов). Следом за этим полиция обнаруживает тело другой маленькой девочки, но и на этом похищения не останавливаются. Алексей начинает подозревать, что Нестеров может быть тем самым маньяком, творящим эти ужасные зверства. Нарушив врачебную тайну, он сообщает о своих подозрениях следователю (Тройник), но этот шаг приводит к роковым последствиям.

Режиссером шоу выступила Флюза Фархшатова, ранее работавшая над такими проектами, как «Спроси Марту» и «О чем говорят мужчины. Продолжение». Сценарий написала Алена Званцова, создательница фильмов «Небесный суд» и «Норвег».

«Комплекс бога» выйдет в онлайн-кинотеатре KION 3 февраля.