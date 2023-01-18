Пол Фиг и Сэм Рэйми готовят фильм о матери, в которую вселился злой дух

Это будет экранизация романа «Ад в пригороде».

Создатель «Зловещих мертвецов» Сэм Рэйми и комедиант Пол Фиг («Охотники за привидениями» 2016 года, «Девичник в Вегасе») объединятся в рамках совместного проекта. По сведениям Deadline, дуэт спродюсирует экранизацию прошлогоднего романа Морин Килмер «Ад в пригороде».

Адаптацией литературного первоисточника займется востребованная телевизионная сценаристка Джоэнна Кало, ранее работавшая над сериалами «Медведь», «Хитрости», «Отмена» и «Конь БоДжек».

В центре сюжета окажется группа матерей из пригорода, чья дружба подвергнется серьезной проверке на прочность, после того как одна из них становится одержима демоном. Домохозяйкам придется самостоятельно разбираться со злым духом.

Вместе с Рэйми и Фигом в производство вовлечены Роб Таперт, Лаура Фишер, Ромель Адам и Хосе Каньяс. Наряду с компаниями кинематографистов Ghost House и Feigco Entertainment картину курирует студия Legendary Entertainment. Имя постановщика и прочие детали пока неизвестны.

В прошлом году Сэм Рэйми снял кинокомикс Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», заработавший в прокате свыше $950 млн, а осенью появились новости, что он интересуется ремейком мистической драмы Ричарда Аттенборо «Магия». Пол Фиг недавно выпустил на Netflix фэнтези «Школа добра и зла», а сейчас разрабатывает продолжение «Простой просьбы» с Анной Кендрик и Блейк Лайвли.