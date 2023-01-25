«Одни из нас»: Белла Рэмси ответила, планируется ли второй сезон

Белла Рэмси, исполнившая роль Элли в популярном постапокалиптическом сериале «Одни из нас» от HBO, поделилась мнением о том, состоится ли второй сезон шоу. На днях 19-летнюю британскую актрису спросили о вероятности появления продолжения, на что она ответила:

«Если зрители продолжат смотреть сериал, я думаю, что второй сезон вполне вероятен. Это зависит от людей из HBO. Никакой официальной информации на этот счет пока нет, поэтому всем нам придется подождать».

Рэмси также рассказала о своих впечатлениях от работы над экранизацией видеоигры:

«Мир видеоигр намного богаче, чем я могла себе представить, будучи наивной и невежественной. Здорово, что видеоигры можно трансформировать в кино. Возможно, наш проект послужит основой для будущих экранизаций, потому что он показывает, как хорошо игры могут быть адаптированы, если попадут в умелые руки».

Сама актриса не играла в видеоигры до съемок в «Одних из нас», но после все же решила приобщиться к оригинальной игре и осталась ею очень довольна.

Рэмси добавила, что после окончания работы над «Одними из нас» вернулась в свое родное графство Лестершир, где сразу же узнала, что стала главной местной знаменитостью:

«Видеть рекламные щиты в родном городе более странно, чем в Лос-Анджелесе. На днях я сдавала экзамен по вождению и прямо во время него проехала мимо щита с рекламой сериала. Экзамен я завалила».

Следующая серия «Одних из нас» выйдет на HBO 29 января.