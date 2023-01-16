19-25 января в России состоится ретроспектива фильмов Джима Джармуша

Кинокомпания «Иноекино» объявила, что с 19 по 25 января в ряде городов России пройдет ретроспектива фильмов знаменитого американского режиссера Джима Джармуша. Показы будут приурочены к 70-лентнему юбилею всемирно признанного автора независимого кино.

В рамках ретроспективы зрителям будут представлены семь известнейших картин Джармуша: «Кофе и сигареты», «Мертвец», «Ночь на Земле», «Таинственный поезд», «Вне закона», «Более странно, чем в раю» и «Отпуск без конца». Все ленты будут показаны в оригинале с русскими субтитрами.

Показы фильмов пройдут в Москве, Сантк-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Костроме, Красноярске, а также Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове и Челябинске. Жители столицы смогут насладиться картинами режиссера в кинотеатрах «Пять звезд на Новокузнецкой», «Иллюзион», «Москино Космос», «Москино Салют», «Москино Сатурн», «Москино Искра», «Москино Вымпел», «ГУМ Кинозал» и «Пионер» и кинозале Третьяковской галереи. А среди кинотеатров Санкт-Петербурга в мероприятии примут участие «Аврора», «Ленфильм», Дом кино и Out Cinema.

Кроме уже названных картин, Джармуш также снял такие знаковые картины, как «Патерсон», «Пес-призрак: Путь самурая» и «Выживут только любовники». За свою карьеру режиссер много раз становился номинантом и лауреатом престижнейших мировых премий, в том числе призов Европейской киноакадемии, Каннского фестиваля и фестиваля «Сандэнс». Последним на данный момент проектом мастера является комединый хоррор «Мертвые не умирают», который также был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь».