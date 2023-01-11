Практическая магия: 10 новых фильмов и сериалов о ведьмах

Новый мистический сериал, основанный на книжной серии всемирно известной писательницы Энн Райс, подарившей нам «Интервью с вампиром», рассказывает о молодой женщине Роуан, которая работает нейрохирургом. В жизни героини, которую играет звезда первого сезона «Белого лотоса» Александра Даддарио, происходило множество необъяснимых вещей, но о том, что она принадлежит к новоарлеанскому ведьминскому клану Мэйфейр, девушка узнает совершенно внезапно, и тогда все меняется. «Мэйфейрские ведьмы» сочетают в себе элементы драмы, мистики и хоррора и чем-то напоминают более романтизированную и легкую версию третьего сезона «Американской истории ужасов». Поэтому если вы соскучились по леденящим душу будням ведьм из Нового Орлеана и не можете бесконечно пересматривать «Шабаш», советуем вам познакомиться с готической, мрачной и, в общем-то, достойной экранизацией романов Энн Райс. «Мэйфейрские ведьмы» – таинственная история семьи, практикующей магию и столкнувшейся со страшным демоном, которая затягивает с первой серии. Все эпизоды сериала выйдут до 19 февраля.

Мэйфейрские ведьмы

Вы поклонник «Леденящих душу приключений Сабрины» и ищете похожий сериал? Тогда смело рекомендуем вам «Дьявола-полукровку». Это шоу – адаптация увлекательных подростковых романов Салли Грин, напоминающих более мрачную и пугающую интерпретацию поттерианы, рассказывает о бесконечной вражде белых и темных колдунов и ведьм. Главный герой – 16-летний подросток Нейтан, сын опасного и жестокого колдуна Маркуса и полукровка, должен сделать свой выбор между Светом и Тьмой. К борьбе со злом к нему присоединится подруга-ведьма. Сериал получился довольно жестоким и кровавым, поэтому точно приглянется всем любителям эффектных и жутких хорроров о магии, в которых особое внимание уделяется таинственным ритуалам и вечной теме борьбы добра и зла. «Дьявол-полукровка» станет отличной альтернативой «Гарри Поттеру», если вы любите похожие сюжеты, только с уклоном в ужасы.

Дьявол-полукровка

Долгожданное возвращение сестер Сандерсон состоялось осенью 2022 года. Продолжение культовой хоррор-комедии 1993 года (которую мы любим всем сердцем), несмотря на склонность Disney+ к посредственным ремейкам и перезапускам, в большинстве своем разочаровывающим поклонников оригинальных лент, получилось неожиданно веселым, атмосферными ностальгическим. «Фокус-покус – 2», повествующий о возвращении трех сестер-ведьм в Салем, сохранил волшебное очарование первой части благодаря обаятельной игре знаменитого трио – Нэджими, Паркер и Мидлер, перед магией которого просто невозможно устоять. Сиквел буквально пропитан мистической атмосферой Хеллоуина – отличное кино для холодных зимних вечеров, ведь от блестящего черного юмора, музыкальных сцен и нелепых ситуаций, в которые попадают сестры Сандерсон, растает кто угодно.

Фокус-покус 2

Этот австралийский фильм ужасов про ведьму и ее преемницу, представленный на «Сандэнсе» 2022-го, приятно порадует ценителей эстетических, нетривиальных хорроров. «Ты не будешь одинока» рассказывает о македонской колдунье с обожженной кожей, которую до смерти боялись местные жители, – она могла оставить на телах детей метки или выпить их кровь. В качестве своей новой жертвы женщина выбрала малышку Невену, но ее мать убеждает ведьму прийти за девочкой через 16 лет – в этом возрасте девушка должна принять магический дар. «Ты не будешь одинока» – удивительно красивый и меланхолический фильм ужасов о внутренней трансформации, которую мы переживаем в течение жизни, и опыте, нас сформировавшем. Невена, которая перевоплощается в жителей деревни, пытается стать частью общества и быть как все, но в итоге она обретает свое истинное «я». Хоррор режиссера Горана Столевски, в котором помимо невероятной красоты македонских полей и воплощения мощи сил природы нашлось место и жутким сценам с каннибализмом и другим ужасам, один из самых необычных фильмов 2022 года, который вы могли пропустить.

Ты не будешь одинока

Режиссер этого мексиканского фолк-хоррора Исаак Эзбан ловко переносит народные ужасы на экран и рассказывает пугающую до икоты страшную сказку о ведьме, приходящей по ночам и пьющей кровь детей для поддержания молодости. Фильм рассказывает о тринадцатилетней девочке по имени Нала, которая приезжает в гости к любимой бабушке, дом которой местные жители обходят стороной и вообще считают ее жутко странной, и не зря – пожилая женщина оказывается не такой уж заботливой и доброй, какой, по идее, должна быть. «Ведьма: Реинкарнация» с ее потрясающей визуальной составляющей и легким уклоном в мексиканское джалло цепляет своим лаконичным, медитативным и в то же время постоянно повышающим градус страха повествованием. Хоррор Исаака Эзбана по своей атмосфере во многом схож с «Суспирией», но только он больше ссылается на фольклор, раскрывая суть местных легенд, а не просто эффектно рассказывает про ужасы, на которые способна любая колдунья.

Ведьма: Реинкарнация

В «Хэллбендере», инди-хорроре про ведьм с «Сандэнса», неконтролируемые мистические силы главной героини – девушки-подростка, живущей в изоляции в лесу вместе с матерью, – стали метафорой взросления и бунта против правил. Интересно, что этот фильм ужасов про ведьм на карантине сняли и сами же в нем сыграли члены одной семьи – Зельда и Джон Адамсы и Тоби Поузер. В «Хэллбендере» не происходит ничего откровенно страшного, но есть неприятные метафорические моменты, подтверждающие, что это кино отчасти – боди-хоррор. Если честно, фильм местами вышел очень зловещим и по-настоящему жутким – все благодаря магии дремучего леса, в котором происходит основное действие картины, мистическому, погружающему в транс саундтреку и искусному монтажу, позволяющему внезапно шокировать зрителя. «Хэллбендер» своей энергетикой и отсутствием границы между сверхъестественным и безумной реальностью напоминает «Ведьму» Эггерса, поэтому точно будет интересен всем фанатам подобных хорроров.

Хэллбендер

Симпатичное и атмосферное подростковое фэнтези, снятое режиссером хоррора про мальчика-инопланетянина «Гори, гори ясно». Легкое мистическое кино по своему уровню намного примитивнее, чем тот же «Фокус-покус», но зато его тоже можно смотреть с детьми, которые с удовольствием воспримут волшебную и совсем чуть-чуть пугающую историю. В центре сюжета фильма – история мальчика по имени Алекс, который увлекался сочинением страшилок и записывал их в тетради. В какой-то момент он решил уничтожить рукописи, и это стало роковой ошибкой. Алекс попал в лапы коварной ведьмы Наташи, забравшей его в мир магии и колдовства. Теперь он вынужден рассказывать колдунье страшилки, чтобы выжить. Злобную и обаятельную ведьму блестяще играет Кристен Риттер («Джессика Джонс», «Во все тяжкие») – ее образ в фильме получился ярким и запоминающимся, а «Ночные тетради», по сути, и держатся на харизме актрисы. Кроме того, в фильме вас наверняка порадуют отсылки «Зловещим мертвецам» и «Кошмару на улице Вязов», а дети будут в восторге от очередного волшебного фильма.

Ночные тетради

Этот хоррор, а точнее, мистический триллер про женщин-ясновидящих и родовом проклятье идеально вписывается в нашу подборку. В центре сюжета – история Санни, которая приехала на историческую родину жениха, чтобы познакомиться с его семьей и выйти там замуж. Но после необычной свадебной церемонии девушка узнает, что все родственницы мужа – ведуньи, а история их рода хранит множество страшных и угрожающих ее жизни тайн. «Женщины в черном» буквально кишат темными секретами, клубок которых вам предстоит распутать. Вековое колдовство, сверхъестественные способности, которые передаются из поколения в поколение, пугающие трансформации колдуний, невольно ассоциирующиеся с «Ведьмами» Николаса Роуга, мрачный, готический антураж картины – то, что однозначно привлекает в этом мистическом триллере, хотя, конечно, оно в разы слабее остальных фильмов в нашей подборке, но это вполне неплохое кино на один раз.

Женщины в черном

Акеларре (2020)

Драматический фильм «Акеларре» с кинофестиваля в Сан-Себастьяне, снятый аргентинским режиссером Пабло Агеро, рассказывает об ужасах испанской инквизиции, которая особо бурно и безнаказанно процветала в Стране Басков. Слоубернер, отражающий реалии XVII века, рассказывает о жестоком судье Ростеги, его помощнике и бесхребетном священнике Кристобале, которые обвинили шестерых юных ткачих в колдовстве. По мнению мужчин, женщины якобы собирались под луной на «акеларре» – «козлином лугу», где ведьмы, судя по легендам и картинам Гойи, проводили шабаши. Одна из девушек, бесстрашная Ана, сделает все, чтобы спасти подруг от сожжения на костре, даже если придется самой стать колдуньей. Драма «Акеларре», в которую добавили щепотку мистики, – новая интерпретация «Великого инквизитора», ориентированная на современное общество, и наглядная иллюстрация работы патриархальной системы в XVII веке: слатшейминг и сексизм – главные инструменты, используемые испанской инквизицией для подавления женских амбиций. Несмотря на отсылки к столь далеким событиям, кино Пабло Агеро как нельзя лучше передает дух сестринства и показывает, как много могут женщины, когда поддерживают друг друга.

Акеларре

Охота на ведьм (2020)

Еще один фильм про инквизицию, только на сей раз фэнтэзи, сопряженное с ужасами. Несмотря на низкие оценки, «Охоту на ведьм» режиссера Эль Кэллахан хочется похвалить за интересный подход к теме. Действие фильма разворачивается в наши дни в США. Колдовство запрещено законодательно – правительство отлавливает ведьм и отправляет их на костер. Да, в 21-м веке. Неудивительно, что в таких условиях возникает сопротивление: девушка-подросток вместе с матерью помогает ведьмам бежать в Мексику, где их не преследуют за колдовство. Кино по своей эстетике и вайбу – это фэнтезийный микс из сериалов «Судьба: Сага Винкс» и «Леденящие душу приключения Сабрины». В «Охоте на ведьм» одну из главных ролей играет Эбигейл Коуэн, получившая известность благодаря этим двум шоу. Фильм может понравиться вам, если вам близка подростковая мистика с неожиданным открытым финалом, который можно интерпретировать как хочешь.

Охота на ведьм

Необычное готическое переосмысление классической страшной сказки братьев Гримм – одна из лучших работ хоррормейкера Озгуда Перкинса, снявшего оккультный «Февраль» и загадочную «Я прелесть, живущая в доме». «Гретель и Гензель» с Софией Лиллис («Оно», «Мне это не нравится») в главной роли – очень стильное, инфернальное и философское, наполненное метафорами о жизни и смерти, противостоянии молодости и старости хоррор-прочтение истории о брате и сестре, оказавшихся в плену у плотоядной колдуньи. «Гретель и Гензель» с его потусторонней тьмой, заполняющей собой до краев буквально каждый кадр, представил нам одну из самых страшных ведьм в новом кино – что бы она ни делала, от каждого ее движения и взгляда бросает в дрожь. Но, как оказалась, история колдуньи в фильме не такая очевидная, как в сказке. Посмотрите хоррор, чтобы раскрыть секреты ведьмы из домика в лесу.