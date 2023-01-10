Николас Кейдж отказался бы сниматься в «Звездных войнах» из-за любви к «Звездному пути»

Продолжающий переживать новый карьерный взлет Николас Кейдж сейчас активно общается с прессой по случаю скорого релиза вестерна «Отзвуки прошлого». В рамках промокампании своей новой картины актер дал интервью порталу Collider, в ходе которого прокомментировал свое отношение к «Звездным войнам». Артист известен давней страстью к комиксам и фантастике, но вот галактическая сага Lucasfilm его совершенно не привлекает. Более того, Кейдж признался, что он без колебаний бы отказался от предложения присоединиться к франшизе про джедаев по одной банальной причине — актер всецело предан другой космоопере, «Звездному пути».

«Нет — таков мой ответ. Это точно не мое. Я — трекки, мне бы на «Энтерпрайз». Там бы я точно развернулся по полной. Я рос, наблюдая за Уильямом Шетнером, да и Крис Пайн здорово смотрелся в роли, как и сами фильмы с его участием. Меня привлекают их политические и социальные комментарии. По-моему, научно-фантастический жанр крайне важен, потому что через него можно высказаться на любую тему. Вы переносите повествование на другую планету, в прошлое или будущее, и можете выражать свои мысли как Джордж Оруэлл или кто угодно через формат научной фантастики. «Звездный путь» следует этому принципу с истоков. Именно поэтому я не в клане «Звездных войн», я с самого начала принадлежал семье «Звездного пути».

В настоящий момент студия Paramount занимается поисками нового режиссера для «Звездного пути 4», потому что прошлый постановщик Мэтт Шекман отказался от блокбастера ради съемок новой «Фантастической четверки». Наиболее крупной новинкой Кейджа в этом году является вампирская хоррор-комедия «Ренфилд», где он сыграл графа Дракулу.