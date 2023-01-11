Netflix выпустил трейлер документального фильма Памелы Андерсон о своей жизни

Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма Pamela, A Love Story («Памела, история любви»), посвященного жизни и творчеству актрисы и модели Памелы Андерсон.

Большинство проектов об Андерсон одновременно приукрашивают и принижают ее жизненные заслуги, выставляя ее бездушным секс-символ, лишенным всяких человеческих эмоций. Одним из последних подобных проектов стал художественный сериал Hulu «Пэм и Томми», повествующий о скандальном секс-видео с участием Андерсон и музыканта Томми Ли. Актриса раскритиковала шоу, ведь та самая запись в свое время чуть не разрушила ее репутацию и карьеру. Возрождение интереса к видео, вызванное сериалом, вновь раскрыла все старые раны в ее душе.

Фильм Pamela, A Love Story стал решительным ответом Андерсон на «Пэм и Томми». В этой картине актриса наконец получила возможность раскрыть свою биографию с собственной точки зрения. На сей раз она сама расскажет зрителям о том, как она прошла путь от простой девушки из маленького городка до мировой знаменитости, и как скандал с Ли долгое время отравлял ее жизнь. Но, что еще более важно, картина покажет Андерсон как художницу, талантливую актрису, активистку и мать.

Премьера Pamela, A Love Story состоится на Netflix 31 января 2023 года.