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Киноафиша Новости Netflix выпустил трейлер документального фильма Памелы Андерсон о своей жизни

Netflix выпустил трейлер документального фильма Памелы Андерсон о своей жизни

11 января 2023 13:09
Netflix выпустил трейлер документального фильма Памелы Андерсон о своей жизни

Картина стала ответом культовой актрисы на скандальный сериал «Пэм и Томми».

Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма Pamela, A Love Story («Памела, история любви»), посвященного жизни и творчеству актрисы и модели Памелы Андерсон.

Большинство проектов об Андерсон одновременно приукрашивают и принижают ее жизненные заслуги, выставляя ее бездушным секс-символ, лишенным всяких человеческих эмоций. Одним из последних подобных проектов стал художественный сериал Hulu «Пэм и Томми», повествующий о скандальном секс-видео с участием Андерсон и музыканта Томми Ли. Актриса раскритиковала шоу, ведь та самая запись в свое время чуть не разрушила ее репутацию и карьеру. Возрождение интереса к видео, вызванное сериалом, вновь раскрыла все старые раны в ее душе.

Фильм Pamela, A Love Story стал решительным ответом Андерсон на «Пэм и Томми». В этой картине актриса наконец получила возможность раскрыть свою биографию с собственной точки зрения. На сей раз она сама расскажет зрителям о том, как она прошла путь от простой девушки из маленького городка до мировой знаменитости, и как скандал с Ли долгое время отравлял ее жизнь. Но, что еще более важно, картина покажет Андерсон как художницу, талантливую актрису, активистку и мать.

Премьера Pamela, A Love Story состоится на Netflix 31 января 2023 года.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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