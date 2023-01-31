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Киноафиша Новости Появился дублированный трейлер мультфильма «Супербратья Марио. Фильм»

Появился дублированный трейлер мультфильма «Супербратья Марио. Фильм»

31 января 2023 15:03
Появился дублированный трейлер мультфильма «Супербратья Марио. Фильм»

Также появился свежий ТВ-ролик, в котором водопроводчик сражается с Донки Конгом.

До премьеры анимационного блокбастера «Супербратья Марио. Фильм» осталось два месяца, поэтому в сети появляется все больше различных рекламных материалов. Накануне казахстанский дистрибьютор Sulpak Cinema представил дублированную версию трейлера мультфильма, а студия Illumination выпустила свежий ТВ-спот. В тридцатисекундном ролике легендарный водопроводчик в озвучке Криса Пратта без особых успехов, но зато в желтом кошачьем костюме, сражается с Донки Конгом, за которого в своей характерной манере говорит комик Сет Роген.

В предстоящем мультике главный герой в компании брата Луиджи (Чарли Дэй) окажется в эпицентре головокружительного приключения в царстве грибов. Знаменитый дуэт ожидает эпическая миссия по защите галактики от злобного тирана Боузера (Джек Блэк), задумавшего глобальное порабощение. Помогать Марио и Луиджи будет боевая принцесса Пич (Аня Тейлор-Джой).

В основной состав озвучки также вошли Кигэн-Майкл Ки (Тоад), Фред Армисен (Кранги Конг), Кевин Майкл Ричардсон (Камек) и Себастьян Манискалко (Спайк). Режиссурой проекта по мотивам знаменитой видеоигры от Nintendo занимались создатели мультсериала «Юные титаны, вперед!» Аарон Хорват и Михаэль Еленик. Сценарий написал автор «Миньонов: Грювитация» Мэтт Фогель.

Студия Universal Pictures выпустит «Супербратьев Марио. Фильм» в кинотеатры 7 апреля. В Казахстане мультик начнут показывать с 6-го числа.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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