Автор хоррора «Варвар» готовится к съемкам нового фильма

Создатель прошлогоднего признанного хоррора «Варвар» Зак Креггер определился с дальнейшими творческими планами. Как сообщает The Hollywood Reporter, постановщик снимет по собственному сценарию мистический триллер «Оружие» (Weapons). Прокатом проекта займутся киностудии New Line Cinema и Warner Bros. В напряженной конкурентной борьбе они обошли коллег из Universal и Sony, а также стриминговый сервис Netflix.

Согласно СМИ, с Креггером заключили сделку на восьмизначную сумму, что беспрецедентно в наше время, так как у кинематографиста за плечами всего один фильм. По словам инсайдеров, данная цифра более чем вдвое превышает скромный $4-миллонный бюджет «Варвара». Кроме того, Креггеру предоставят творческую свободу и право финального монтажа.

Вместе с Креггером над «Оружием» работает продюсерская команда «Варвара»: Рафаэль Маргулис, Дж.Д. Лифшиц, Рой Ли и Мири Юн. Ниже приведена цитата главы New Line Ричарда Бренера:

«Мы очень рады, что Зак, Рой, Мири, Джей Ди и Рафаэль выбрали New Line для съемок своего следующего фильма. Мы надеемся, что это будет первый из многих будущих проектов».

О сюжете «Оружия» пока ничего неизвестно, но по жанру это будет многослойный фильм ужасов с элементами триллера, композиционно напоминающий «Магнолию» Пола Томаса Андерсона. В случае успеха New Line и Warner попытаются заключить с Креггером долгосрочный контракт.