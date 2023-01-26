Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ведьма: Реинкарнация" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Автор хоррора «Варвар» готовится к съемкам нового фильма

Автор хоррора «Варвар» готовится к съемкам нового фильма

26 января 2023 12:10
Автор хоррора «Варвар» готовится к съемкам нового фильма

Это будет многослойный хоррор-триллер, композиционно напоминающий «Магнолию».

Создатель прошлогоднего признанного хоррора «Варвар» Зак Креггер определился с дальнейшими творческими планами. Как сообщает The Hollywood Reporter, постановщик снимет по собственному сценарию мистический триллер «Оружие» (Weapons). Прокатом проекта займутся киностудии New Line Cinema и Warner Bros. В напряженной конкурентной борьбе они обошли коллег из Universal и Sony, а также стриминговый сервис Netflix.

Согласно СМИ, с Креггером заключили сделку на восьмизначную сумму, что беспрецедентно в наше время, так как у кинематографиста за плечами всего один фильм. По словам инсайдеров, данная цифра более чем вдвое превышает скромный $4-миллонный бюджет «Варвара». Кроме того, Креггеру предоставят творческую свободу и право финального монтажа.

Вместе с Креггером над «Оружием» работает продюсерская команда «Варвара»: Рафаэль Маргулис, Дж.Д. Лифшиц, Рой Ли и Мири Юн. Ниже приведена цитата главы New Line Ричарда Бренера:

«Мы очень рады, что Зак, Рой, Мири, Джей Ди и Рафаэль выбрали New Line для съемок своего следующего фильма. Мы надеемся, что это будет первый из многих будущих проектов».

О сюжете «Оружия» пока ничего неизвестно, но по жанру это будет многослойный фильм ужасов с элементами триллера, композиционно напоминающий «Магнолию» Пола Томаса Андерсона. В случае успеха New Line и Warner попытаются заключить с Креггером долгосрочный контракт.

Фото: Regency Enterprises
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале «Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале Читать далее 27 января 2023
Тест: какой вестерн последних лет тебе посмотреть? Тест: какой вестерн последних лет тебе посмотреть? Читать далее 24 января 2023
Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей» Секрет стройности: рецепт того самого салата, который Дженнифер Энистон ела каждый день на съемках «Друзей» Читать далее 21 января 2023
Тест: угадай актера или актрису по детской фотографии Тест: угадай актера или актрису по детской фотографии Читать далее 21 января 2023
Хроники Дикого Запада: 10 главных современных вестернов Хроники Дикого Запада: 10 главных современных вестернов Читать далее 23 января 2023
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней Читать далее 27 января 2023
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень» Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень» Читать далее 25 января 2023
Одержимость, ведьмы и серийные убийцы: 7 жутких испанских фильмов ужасов Одержимость, ведьмы и серийные убийцы: 7 жутких испанских фильмов ужасов Читать далее 24 января 2023
Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф Любителям пощекотать нервы: 8 новых остросюжетных фильмов-катастроф Читать далее 26 января 2023
В день рождения Джима Джармуша: вестерн с Джонни Деппом, зомби-комедия и еще 3 главных фильма режиссера В день рождения Джима Джармуша: вестерн с Джонни Деппом, зомби-комедия и еще 3 главных фильма режиссера Читать далее 22 января 2023
Related video