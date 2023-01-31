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Киноафиша Новости Дэйв Батиста рассказал о «Дюне 2» и намекнул на съемки в другом фильме Дени Вильнева

Дэйв Батиста рассказал о «Дюне 2» и намекнул на съемки в другом фильме Дени Вильнева

31 января 2023 17:09
Дэйв Батиста рассказал о «Дюне 2» и намекнул на съемки в другом фильме Дени Вильнева

По словам актера, вторая часть научно-фантастического блокбастера превосходит оригинал во всех отношениях.

В новом интервью для портала Collider Дэйв Батиста поделился впечатлениями от съемок в фильме «Дюна 2», а также намекнул на то, что может исполнить ведущую роль в какой-то из будущих картин режиссера Дени Вильнева.

Батиста поведал, что сиквел «Дюны» во всех отношениях превосходит оригинальную картину:

«Этот фильм очень сильно отличается от первой части. Оригинальная картина была просто введением в те события, которые зрители увидят во второй части. Там так много всего происходит, будет больше жестокости, политики и напряжения. Конечно, есть и более легкомысленные моменты, забавные сцены, в некотором роде это абсурдный юмор, но он там есть. В целом же «Дюна 2» намного лучше, чем первый фильм».

Вспоминая о своем прошлом разговоре с журналистами Collider, Батиста отметил, что за прошедшее время он сильно вырос как актер благодаря работе с Вильневым и что он надеется когда-нибудь получить в его фильме главную роль:

«Вы знаете, как я отзывался о первом фильме, мы с вами говорили о нем. Но сиквел оказался в 100 раз масштабнее для меня, потому что мой персонаж получил намного больше экранного времени. Также я стал проводить гораздо больше времени с Денни, чему я очень рад, потому что мне нравится работать с ним. Ему удается вытащить из меня самое лучшее в плане актерской игры. Это был такой потрясающий опыт. И перед тем, как я закончил свои съемки, мы с ним поговорили об одном совместном проекте. Я не буду раскрывать детали, пока не буду уверен в том, что все точно состоится. Но Денни знает, что моя главная мечта — получить в его фильме главную роль. Я думаю, что только так смогу узнать, насколько на самом деле могу быть хорош».

Премьера «Дюны 2» состоится 3 ноября 2023 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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