Екатерина Вилкова и Кирилл Кяро берут из детского дома жуткую девочку трейлере триллера «Детектор»

Киностудия имени М. Горького представила трейлер детективного триллера «Детектор». Главные роли в фильме исполнили Екатерина Вилкова («Последний богатырь»), Кирилл Кяро («Эпидемия»), Гела Месхи («1941. Крылья над Берлином»), Екатерина Темнова («Манюня») и Елена Ласкавая («Лови момент»).

В центре сюжета — бывшая сотрудница полиции Виктория (Вилкова). Однажды на службе на нее совершает нападение маньяк, и от полученных травм она лишается возможности иметь детей. После длительного восстановления героиня пытается вновь привыкнуть к нормальной жизни со своим мужем Романом (Кяро), который работает психологом. Несмотря на травмы Виктории, пара все же мечтает завести ребенка, поэтому берет к себе на выходные из детского дома девочку Дашу (Темнова), чьи родители погибли в пожаре. Однако первые «родительские» выходные идут совсем не по плану: после прибытия Даши в доме героев начинают происходить пугающие вещи, а сама девочка ведет себя скрытно и рисует страшные изображения ужасных смертей. Неожиданно в этих рисунках Виктория угадывает почерк искалечившего ее маньяка. Теперь она уверена: злодей все еще жив и прячется где-то рядом.

Режиссером картины выступил якутский постановщик Костас Марсаан, создатель хоррора «Иччи» и детектива «Мой убийца». Съемки ленты прошли в ноябре-декабре 2021 года в Москве и Московской области. Основной локацией фильма стал необычный четырехуровневый дом, в котором некогда жил знаменитый космонавт Алексей Леонов.

Премьера «Детектора» состоится 2 марта 2023 года.