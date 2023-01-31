8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь

Ну естественно, «О чем говорят мужчины» — это основа основ русской комедии десятых. Вообще, изначальная идея зародилась на сцене в постановке «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках», которую впервые сыграл знаменитый «Квартет И» (Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит) на сцене ДК Зуева. Впоследствии сценарий перерос во что-то большое, и пьесу экранизировали. Повествование развивается вокруг четырех лучших друзей, которые собираются в совместное путешествие. Главные герои — мужчины средних лет, обладающие разными ценностями, отношениями и опытом. Главная движущая сила сюжета — это диалоги, которые занимают в картине большую часть экранного времени.

«О чем говорят мужчины» стал настоящим хитом и породил новые тенденции в отечественном юморе. После оглушительного успеха первой части создатели выпустили еще две, а 2 февраля в прокат выходит четвертая часть «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», в которойё главные герои будут рассуждать на тему природы дружбы и понимании ее места в жизни мужчины.

О чем говорят мужчины

Легендарная комедия Жоры Крыжовникова («Лёд», «Надвое»), навсегда оставившая след в отечественном кинематографе. Сюжет очень простой и понятный всем: провинциальные молодожены Рома (Егор Корешков) и Наташа (Юлия Александрова) готовятся к собственной свадьбе. В подготовке им помогают родные, которые представляют собой набор гротескных персонажей: чиновник, бывший уголовник, гиперопекающая мама, дядя-алкоголик и другие.

«Горько!» — достаточно противоречивый фильм, который обычно либо очень любят, либо ненавидят. С одной стороны, картина перевернула все представление о российском юморе и изменила отношение к нему. С другой, некоторые сцены и диалоги кажутся катастрофически абсурдными и притянутыми за уши. Но в любом случае «Горько!» стоит хоть раз в жизни посмотреть. И, возможно, вам даже понравится.

Горько!

Есть ощущение, что с данным утверждением согласятся далеко не все, но «Елки» — это действительно культовой российский фильм. По крайней мере, первая часть точно. Изначальная идея была легкой и совсем свежей для нашего зрителя. Теория шести рукопожатий, сказочный голос Хабенского на озвучке и хорошие комедийные актеры в главных ролях — ну чем не пример хорошего фильма?

Если бы «Елки» смогли вовремя остановиться, наверняка их бы можно было назвать одной из самых добрых и светлых комедий за предыдущее десятилетие. Но, к сожалению, эта новогодняя франшиза сейчас больше похожа на коммерческую и бездушную историю. Но, как бы там ни было, первые фильмы действительно были смешными и продуманными, и их точно можно назвать культовыми.

Елки

Самый необычный фильм из нашего списка. «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» — это криминальная драма с элементами отличной комедии, которую задумал и снял Александр Хант. Сюжет крутится вокруг 27-летнего бывшего воспитанника детдома Витьки Чеснока (Евгений Ткачук), которому давно осточертела собственная жизнь и он мечтает сбежать от семьи и начать новую. Для исполнения своих целей и получения наследства Витьке приходится встретиться со своим отцом Лехой Штырем (Алексей Серебряков). Леха — бывший уголовник-инвалид, который бросил сына в детстве. В общем, и отец, и сын — те еще персонажи: оба колючие, грубые и уязвимые.

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» — это циничная, но удивительно трогательная картина, которая каким-то волшебным образом касается самых тонких струн вашей души. Вся ситуация кажется очень знакомой, в персонажах узнаются друзья и родственники, а саундтрек Хаски на фоне искусно погружает зрителя в атмосферу черного юмора и тоски.

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

Трогательная история о принятия себя, которая сделала Александру Бортич абсолютной звездой. Главная героиня Аня живет роскошной жизнью: у нее есть красивый парень Женя (Роман Курцын), от которого она ждет предложения, интересные друзья и работа. Однако это все рушится, когда Женя бросает Аню из-за лишнего веса. Это расставание стало переломным моментом в жизни главной героини: она берет себя в руки и при поддержке лучшей подруги и добряка Коли начинает активно худеть.

«Я худею» — это вдохновляющая история, приправленная доброй толикой юмора и мотивирующая на действия. После выхода фильма многие критики и зрители были в восторге от игры Александры Бортич, которая, кстати говоря, специально набирала и сбрасывала вес для этой роли.

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Я худею

Еще одна нашумевшая комедия, созданная «Квартетом И». Две совершенно разные сюжетные линии неожиданно сплетаются и становятся общей невероятной историей. С одной стороны — московская радиостанция, которая гонится за рейтингами. С другой — дрейфующий корабль из Находки, на борту которого терпят бедствие цирковые животные. Вы спросите, как это может быть связано? Что ж, в погоне за слушателями все методы хороши, даже эксплуатация трогательной истории о животных.

«День радио» — это про легкий и ненавязчивый юмор, который понятен всем. Наверное, нельзя сказать, что это лучшая работа «Квартета И», однако вашего внимания точно стоит.

День радио

Неожиданно, но сейчас поговорим про культовый ромком прямиком из конца нулевых. Главный герой, 30-летний Виталий (Илья Любимов), в попытке справиться с кризисом среднего возраста переезжает из провинциального Серпухова в Москву. Но для Виталия все становится сильно сложнее, когда он знакомится со своей странноватой соседкой Кристиной (Ингрид Олеринская), которая, на секундочку, является несовершеннолетней. Еще есть начальница, которая пристает, и еще масса неадекватных людей поблизости. Запретная любовь, переломный момент в жизни и отсутствие понимания, что делать дальше, — вечные спутники главного героя, которые толкают его на нестандартные действия.

«Неадекватные люди» смотрятся легко и не кажутся слишком сложными. Илья Любимов отвечает за трезвые мысли, Ингрид Олеринская — за колкий юмор, а режиссер картины Роман Каримов — за повседневность и чувство ностальгии.

Неадекватные люди

Максим (Стас Старовойтов) вырос во времена суровых 90-х, когда детство было совсем другим. Воспитанием в основном занимался его отец Владимир (Владимир Вдовиченков) —суровый, но справедливый «русский мужик». Уже будучи взрослым, Максим вместе с семьей собирается навестить отца в честь его юбилея, и эта затея кажется главному герою крайне волнительной. В путешествии он вспоминает знаковые эпизоды своего детства и пытается понять, что значит быть хорошим отцом.

«Батя» — это открытое размышление на тему отцовства и семьи. Отчасти вычурное, немного болезненное и довольно смешное. Конечно, снова нас окунают в мир карикатур и картонных персонажей, но даже в этих обстоятельствах главная идея и посыл фильма затмевают все. Проблема безотцовщины, особенно у поколения 90-х, — это пугающая и мучительная рана, над которой мы начинаем по-настоящему смеяться только сейчас. И тенденция не может не радовать.