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8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь

31 января 2023 12:00
8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь

Фильмы, шутки и смешные моменты из которых вы наверняка знаете наизусть. 

О чем говорят мужчины (2010)

Ну естественно, «О чем говорят мужчины» — это основа основ русской комедии десятых. Вообще, изначальная идея зародилась на сцене в постановке «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках», которую впервые сыграл знаменитый «Квартет И» (Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит) на сцене ДК Зуева. Впоследствии сценарий перерос во что-то большое, и пьесу экранизировали. Повествование развивается вокруг четырех лучших друзей, которые собираются в совместное путешествие. Главные герои — мужчины средних лет, обладающие разными ценностями, отношениями и опытом. Главная движущая сила сюжета — это диалоги, которые занимают в картине большую часть экранного времени.

«О чем говорят мужчины» стал настоящим хитом и породил новые тенденции в отечественном юморе. После оглушительного успеха первой части создатели выпустили еще две, а 2 февраля в прокат выходит четвертая часть «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», в которойё главные герои будут рассуждать на тему природы дружбы и понимании ее места в жизни мужчины.

8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь
О чем говорят мужчины

Горько! (2013)

Легендарная комедия Жоры КрыжовниковаЛёд», «Надвое»), навсегда оставившая след в отечественном кинематографе. Сюжет очень простой и понятный всем: провинциальные молодожены Рома (Егор Корешков) и Наташа (Юлия Александрова) готовятся к собственной свадьбе. В подготовке им помогают родные, которые представляют собой набор гротескных персонажей: чиновник, бывший уголовник, гиперопекающая мама, дядя-алкоголик и другие.

«Горько!» — достаточно противоречивый фильм, который обычно либо очень любят, либо ненавидят. С одной стороны, картина перевернула все представление о российском юморе и изменила отношение к нему. С другой, некоторые сцены и диалоги кажутся катастрофически абсурдными и притянутыми за уши. Но в любом случае «Горько!» стоит хоть раз в жизни посмотреть. И, возможно, вам даже понравится.

8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь
Горько!

Елки (2010)

Есть ощущение, что с данным утверждением согласятся далеко не все, но «Елки» — это действительно культовой российский фильм. По крайней мере, первая часть точно. Изначальная идея была легкой и совсем свежей для нашего зрителя. Теория шести рукопожатий, сказочный голос Хабенского на озвучке и хорошие комедийные актеры в главных ролях — ну чем не пример хорошего фильма?

Если бы «Елки» смогли вовремя остановиться, наверняка их бы можно было назвать одной из самых добрых и светлых комедий за предыдущее десятилетие. Но, к сожалению, эта новогодняя франшиза сейчас больше похожа на коммерческую и бездушную историю. Но, как бы там ни было, первые фильмы действительно были смешными и продуманными, и их точно можно назвать культовыми.

8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь
Елки

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов (2017)

Самый необычный фильм из нашего списка. «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» — это криминальная драма с элементами отличной комедии, которую задумал и снял Александр Хант. Сюжет крутится вокруг 27-летнего бывшего воспитанника детдома Витьки Чеснока (Евгений Ткачук), которому давно осточертела собственная жизнь и он мечтает сбежать от семьи и начать новую. Для исполнения своих целей и получения наследства Витьке приходится встретиться со своим отцом Лехой Штырем (Алексей Серебряков). Леха — бывший уголовник-инвалид, который бросил сына в детстве. В общем, и отец, и сын — те еще персонажи: оба колючие, грубые и уязвимые.

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» — это циничная, но удивительно трогательная картина, которая каким-то волшебным образом касается самых тонких струн вашей души. Вся ситуация кажется очень знакомой, в персонажах узнаются друзья и родственники, а саундтрек Хаски на фоне искусно погружает зрителя в атмосферу черного юмора и тоски.

8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

Я худею (2018)

Трогательная история о принятия себя, которая сделала Александру Бортич абсолютной звездой. Главная героиня Аня живет роскошной жизнью: у нее есть красивый парень Женя (Роман Курцын), от которого она ждет предложения, интересные друзья и работа. Однако это все рушится, когда Женя бросает Аню из-за лишнего веса. Это расставание стало переломным моментом в жизни главной героини: она берет себя в руки и при поддержке лучшей подруги и добряка Коли начинает активно худеть.

«Я худею» — это вдохновляющая история, приправленная доброй толикой юмора и мотивирующая на действия. После выхода фильма многие критики и зрители были в восторге от игры Александры Бортич, которая, кстати говоря, специально набирала и сбрасывала вес для этой роли.

«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале

8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь
Я худею

День радио (2008)

Еще одна нашумевшая комедия, созданная «Квартетом И». Две совершенно разные сюжетные линии неожиданно сплетаются и становятся общей невероятной историей. С одной стороны — московская радиостанция, которая гонится за рейтингами. С другой — дрейфующий корабль из Находки, на борту которого терпят бедствие цирковые животные. Вы спросите, как это может быть связано? Что ж, в погоне за слушателями все методы хороши, даже эксплуатация трогательной истории о животных.

«День радио» — это про легкий и ненавязчивый юмор, который понятен всем. Наверное, нельзя сказать, что это лучшая работа «Квартета И», однако вашего внимания точно стоит.

8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь
День радио

Неадекватные люди (2010)

Неожиданно, но сейчас поговорим про культовый ромком прямиком из конца нулевых. Главный герой, 30-летний Виталий (Илья Любимов), в попытке справиться с кризисом среднего возраста переезжает из провинциального Серпухова в Москву. Но для Виталия все становится сильно сложнее, когда он знакомится со своей странноватой соседкой Кристиной (Ингрид Олеринская), которая, на секундочку, является несовершеннолетней. Еще есть начальница, которая пристает, и еще масса неадекватных людей поблизости. Запретная любовь, переломный момент в жизни и отсутствие понимания, что делать дальше, — вечные спутники главного героя, которые толкают его на нестандартные действия.

«Неадекватные люди» смотрятся легко и не кажутся слишком сложными. Илья Любимов отвечает за трезвые мысли, Ингрид Олеринская — за колкий юмор, а режиссер картины Роман Каримов — за повседневность и чувство ностальгии.

8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь
Неадекватные люди

Батя (2021)

Максим (Стас Старовойтов) вырос во времена суровых 90-х, когда детство было совсем другим. Воспитанием в основном занимался его отец Владимир (Владимир Вдовиченков) —суровый, но справедливый «русский мужик». Уже будучи взрослым, Максим вместе с семьей собирается навестить отца в честь его юбилея, и эта затея кажется главному герою крайне волнительной. В путешествии он вспоминает знаковые эпизоды своего детства и пытается понять, что значит быть хорошим отцом.

«Батя» — это открытое размышление на тему отцовства и семьи. Отчасти вычурное, немного болезненное и довольно смешное. Конечно, снова нас окунают в мир карикатур и картонных персонажей, но даже в этих обстоятельствах главная идея и посыл фильма затмевают все. Проблема безотцовщины, особенно у поколения 90-х, — это пугающая и мучительная рана, над которой мы начинаем по-настоящему смеяться только сейчас. И тенденция не может не радовать.

8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь
Батя

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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