Где снимали фильм «Чебурашка»?

В этом году традиционные недельные новогодние гуляния прервались громкими заголовками о «самом кассовом российском фильме» за всю историю. Как оказалось, чтобы собрать наших зрителей в кинотеатрах, нужны вовсе не многомиллионные спецэффекты, эпичные автомобильные погони и именитые актеры, а щепотка доброй ностальгии – ведь рекордсменом стал фильм «Чебурашка», детская история о маленьком заморском зверьке, который очень любит апельсины и мечтает завести настоящих друзей.

Дату релиза студия выбрала как нельзя более подходящую – 1 января, когда все члены семьи, от мала до велика, свободны от своих школьных и рабочих обязанностей и могут выделить время на совместный досуг. Возможно, это и сыграло на руку сборам картины, которые в какой-то момент превысили 3 с половиной миллиарда рублей! На заметку: самый кассовый фильм в истории «Аватар» собрал в России на несколько миллионов меньше.

Кадр со съемок «Чебурашки»

Съемки «Чебурашки» проходили с сентября 2021 года по июнь 2022-го. Сцены снимали в основном в Москве и Подмосковье, а также на черноморском побережье Кавказа. Некоторые эпизоды были сняты в Пятигорске и Кисловодске – в частности, сцена с апельсинами была отснята на Курортном бульваре Кисловодска. Для ее съемок было закуплено 6 тонн апельсинов – лишь для того, чтобы главный герой Гена проехал по ним на своем мотороллере. По крайней мере, работники парка смогли угоститься фруктами после завершения съемок.

Чебурашка

Важно сказать, что приморские сцены снимали осенью при температуре 10 °C – несмотря на погоду, актерам приходилось работать в легких костюмах и платьях, ведь по сюжету дело происходило летом. Также художники уделяли большое внимание цветовой гамме – художница по костюмам Наталья Каневская отмечает, что в фильме было четыре основных цвета (бирюзовый, зеленый, желтый и розовый) и два дополнительных (бордовый и шоколадный).

Дмитрий Лысенков и Елена Яковлена на съемках «Чебурашки»

Поскольку Гена в новом фильме вовсе не крокодил, а нелюдимый мужчина, который пытается наладить отношения с дочерью, совсем не любит компании и работает садовником, в качестве одной из основных локаций был выбран крупнейший сочинский парк – «Дендрарий». Именно там по сюжету работал Гена, который едва ли ждал появления в своей жизни маленького лопоухого зверька. Кстати, дом Гены пришлось построить специально для съемок – он находился на территории санатория Орджоникидзе в окружении реликтовых деревьев. Для придания антикварного вида его состарили, а вокруг высадили различные растения и кустарники, что соответствовало профессии и интересам самого Гены. К сожалению, увидеть дом сегодня уже невозможно – его разобрали сразу же после съемок.