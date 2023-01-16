Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Турбозавры. Зимние приключения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Где снимали фильм «Чебурашка»?

Где снимали фильм «Чебурашка»?

16 января 2023 15:49
Где снимали фильм «Чебурашка»?

Делимся всеми секретами рабочего процесса над картиной.

В этом году традиционные недельные новогодние гуляния прервались громкими заголовками о «самом кассовом российском фильме» за всю историю. Как оказалось, чтобы собрать наших зрителей в кинотеатрах, нужны вовсе не многомиллионные спецэффекты, эпичные автомобильные погони и именитые актеры, а щепотка доброй ностальгии – ведь рекордсменом стал фильм «Чебурашка», детская история о маленьком заморском зверьке, который очень любит апельсины и мечтает завести настоящих друзей.

Дату релиза студия выбрала как нельзя более подходящую – 1 января, когда все члены семьи, от мала до велика, свободны от своих школьных и рабочих обязанностей и могут выделить время на совместный досуг. Возможно, это и сыграло на руку сборам картины, которые в какой-то момент превысили 3 с половиной миллиарда рублей! На заметку: самый кассовый фильм в истории «Аватар» собрал в России на несколько миллионов меньше.

Где снимали фильм «Чебурашка»?
Кадр со съемок «Чебурашки»

Съемки «Чебурашки» проходили с сентября 2021 года по июнь 2022-го. Сцены снимали в основном в Москве и Подмосковье, а также на черноморском побережье Кавказа. Некоторые эпизоды были сняты в Пятигорске и Кисловодске – в частности, сцена с апельсинами была отснята на Курортном бульваре Кисловодска. Для ее съемок было закуплено 6 тонн апельсинов – лишь для того, чтобы главный герой Гена проехал по ним на своем мотороллере. По крайней мере, работники парка смогли угоститься фруктами после завершения съемок.

Где снимали фильм «Чебурашка»?
Чебурашка

Важно сказать, что приморские сцены снимали осенью при температуре 10 °C – несмотря на погоду, актерам приходилось работать в легких костюмах и платьях, ведь по сюжету дело происходило летом. Также художники уделяли большое внимание цветовой гамме – художница по костюмам Наталья Каневская отмечает, что в фильме было четыре основных цвета (бирюзовый, зеленый, желтый и розовый) и два дополнительных (бордовый и шоколадный).

Где снимали фильм «Чебурашка»?
Дмитрий Лысенков и Елена Яковлена на съемках «Чебурашки»

Поскольку Гена в новом фильме вовсе не крокодил, а нелюдимый мужчина, который пытается наладить отношения с дочерью, совсем не любит компании и работает садовником, в качестве одной из основных локаций был выбран крупнейший сочинский парк – «Дендрарий». Именно там по сюжету работал Гена, который едва ли ждал появления в своей жизни маленького лопоухого зверька. Кстати, дом Гены пришлось построить специально для съемок – он находился на территории санатория Орджоникидзе в окружении реликтовых деревьев. Для придания антикварного вида его состарили, а вокруг высадили различные растения и кустарники, что соответствовало профессии и интересам самого Гены. К сожалению, увидеть дом сегодня уже невозможно – его разобрали сразу же после съемок.

Где снимали фильм «Чебурашка»?
Кадр со съемок «Чебурашки»

Мария Зайцева
Мария Зайцева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
«Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей «Чебурашка»: все актеры из фильма, сыгравшие главных персонажей Читать далее 16 января 2023
Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов Что-то пошло не так: 6 неудавшихся перезапусков и продолжений популярных сериалов Читать далее 16 января 2023
Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть Читать далее 15 января 2023
Тест: сможешь ли ты выжить в сериале «Одни из нас»? Тест: сможешь ли ты выжить в сериале «Одни из нас»? Читать далее 15 января 2023
«Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами «Одни из нас»: еще более мрачная версия жуткого мира, уничтоженного грибами Читать далее 16 января 2023
6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке» 6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке» Читать далее 16 января 2023
Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году Магия продолжается: 5 проектов Disney, которые выйдут в 2023 году Читать далее 14 января 2023
Телепрограмма на сегодня: 15 января 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 15 января 2023 года для всех каналов Читать далее 15 января 2023
Выжить любой ценой: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет Выжить любой ценой: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет Читать далее 14 января 2023
Джону Карпентеру — 75: творческий путь культового режиссера Джону Карпентеру — 75: творческий путь культового режиссера Читать далее 16 января 2023
Related video