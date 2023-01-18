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Киноафиша Новости На ТНТ выйдет сериал «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым в главной роли

На ТНТ выйдет сериал «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым в главной роли

18 января 2023 16:15
На ТНТ выйдет сериал «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым в главной роли

Комедия о суровом русском провинциале, приехавшем в гости к столичным родственникам.

Многосерийная комедия «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым в главной роли обрела официальную дату релиза. Юмористический сериал про обыкновенного сибиряка, вступившего в конфликт с нерадивыми чиновниками, стартует в эфире телеканала ТНТ 30 января. Трансляции будет проходить по будням в 21:00.

В центре сюжета окажется суровый русский мужик Михалыч, который приезжает в столицу к своему двоюродному брату Владимиру, чтобы разобраться с коварными москвичами, решившими отобрать у него родной колхоз. Поселившись на время у родственника, главный герой начинает постепенно сближаться с окружением — он становится другом для племянника и настоящей головной болью для брата-бизнесмена, хотя постепенно все проблемы сглаживаются. Присутствие Михалыча помогает сплотить разрозненную семью.

В актерском состав также задействованы Светлана Камынина, Павел Ворожцов, Антон Рогачев, Ольга Медынич, Екатерина Климова, Юлия Сулес и Гоша Куценко. За режиссуру шоу отвечает Евгений Корчагин («Война семей», «Не вопрос»). Сценаристом и продюсером выступает Константин Трофимов («Непослушник 2», «Честный развод»).

Фото: ТНТ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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