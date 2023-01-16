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Киноафиша Новости 6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке»

6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке»

16 января 2023 14:13
6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке»

Все, что вы хотели знать о новом фильме.

1. Работа над сценарием «Чебурашки» велась 1,5 года.

2. Кроме основного каста, в съемках принимали участие и животные: 26 крыс, 8 канареек и попугаев, 6 морских свинок, 1 бульдог и 1 игуана.

3. Для съемок сцен с Геной реквизиторы приобрели на «Авито» три советских мотороллера «Муравей». Один из них использовался для выполнения трюков, поэтому из машины убрали большинство деталей, включая двигатель.

6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке»
Чебурашка

4. Песню для финальных титров исполнила солистка группы «Моя Мишель» Таня Ткачук.

5. Хотя по сюжету действия картины происходили летом, большинство сцен были сняты осенью при температуре воздуха 10 °C. Несмотря на холод, артистам приходилось сниматься в легких костюмах и платьях.

6. Рост Чебурашки в фильме составляет примерно 65 сантиметров – по колено взрослому человеку.

6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке»
Чебурашка

7. Большинство сцен снимались в Сочи, Кисловодске и Пятигорске.

8. В сцене фестиваля шоколада участвовало более 500 жителей Пятигорска.

9. Для фильма была утверждена единая цветовая палитра: четыре основных цвета (бирюзовый, зеленый, желтый и розовый) и два дополнительных (бордовый и шоколадный).

6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке»
Чебурашка

10. Эмоции Чебурашки срисовывали с российской актрисы, звезды сериала «Кухня» Ольги Кузьминой.

Мария Зайцева
Мария Зайцева
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