6 тонн апельсинов и строгая цветовая палитра: 10 интересных фактов о «Чебурашке»

Все, что вы хотели знать о новом фильме.

1. Работа над сценарием «Чебурашки» велась 1,5 года.

2. Кроме основного каста, в съемках принимали участие и животные: 26 крыс, 8 канареек и попугаев, 6 морских свинок, 1 бульдог и 1 игуана.

3. Для съемок сцен с Геной реквизиторы приобрели на «Авито» три советских мотороллера «Муравей». Один из них использовался для выполнения трюков, поэтому из машины убрали большинство деталей, включая двигатель.

Чебурашка

4. Песню для финальных титров исполнила солистка группы «Моя Мишель» Таня Ткачук.

5. Хотя по сюжету действия картины происходили летом, большинство сцен были сняты осенью при температуре воздуха 10 °C. Несмотря на холод, артистам приходилось сниматься в легких костюмах и платьях.

6. Рост Чебурашки в фильме составляет примерно 65 сантиметров – по колено взрослому человеку.

Чебурашка

7. Большинство сцен снимались в Сочи, Кисловодске и Пятигорске.

8. В сцене фестиваля шоколада участвовало более 500 жителей Пятигорска.

9. Для фильма была утверждена единая цветовая палитра: четыре основных цвета (бирюзовый, зеленый, желтый и розовый) и два дополнительных (бордовый и шоколадный).

Чебурашка

10. Эмоции Чебурашки срисовывали с российской актрисы, звезды сериала «Кухня» Ольги Кузьминой.