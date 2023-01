Элисон Бри переосмысливает свою жизнь в трейлере фильма «Кто-то, кого я знала»

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер романтической комедии Somebody I Used to Know («Кто-то, кого я знала»). Центральные роли в фильме исполнили Элисон Бри («Блеск»), Кирси Клемонс («Лига Справедливости Зака Снайдера»), Джей Эллис («Топ Ган: Мэверик»), Хэйли Джоэл Осмент («Метод Комински») и Дэнни Пуди («Сообщество»).

Катина повествует о телепродюсере-трудоголичке Элли (Бри), которая вынуждена вернуться в свой родной городок из-за наступления черной полосы в своей карьере. Однажды она случайно сталкивается со своим бывшим парнем Шоном (Эллис). Хоть после разрыва они и смогли остаться друзьями, когда Элли узнает, что Шон собирается жениться, она начинает сомневаться, что сдала правильный выбор, бросив его. Пытаясь подавить свои чувства к бывшему, героиня сближается с его невестой Кэссиди (Клемонс). Неожиданно завязавшаяся между девушками дружба напоминает Эллис о ее беззаботной молодости.

Режиссером фильма выступил Дэйв Франко. Ранее знаменитый актер уже показал себя высококлассным постановщиком, сняв хоррор «Кто не спрятался». Новая лента станет уже третьим совместным проектом Франко и Бри: до этого они вместе работали над тем же «Кто не спрятался», а также биографическим фильмом «Горе-творец» и мелодрамой «Малые часы».

Премьера Somebody I Used to Know состоится 10 февраля, незадолго до Дня святого Валентина.