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Киноафиша Новости Получивший три «Золотых глобуса» сериал «Начальная школа «Эбботт» продлен на третий сезон

Получивший три «Золотых глобуса» сериал «Начальная школа «Эбботт» продлен на третий сезон

12 января 2023 11:58
Получивший три «Золотых глобуса» сериал «Начальная школа «Эбботт» продлен на третий сезон

Сейчас в эфир выходят серии второго сезона.

Президент ABC Entertainment, Hulu и Disney Branded Television Streaming Originals Крэйг Эрвич объявил о том, что комедийный сериал «Начальная школа «Эбботт» был официально продлен на третий сезон. Объявление о продлении шоу было сделано практически сразу после триумфа шоу на премии «Золотой глобус», где оно было удостоено призов в трех номинациях, в том числе «Лучший сериал (комедия или мюзикл)».

Главные роли в сериале исполняют Шерил Ли Ральф («Родина: Форт Салем»), Тайлер Джеймс Уильямс («Все ненавидят Криса»), Лиза Энн Уолтер («Ловушка для родителей»), Джанелл Джеймс («Черный понедельник») и Кинта Брансон («Чудотворцы»), которая также является шоураннером проекта.

Сериал повествует о педагогах, работающих в государственной начальной школе «Эбботт» города Филадельфия. Каждый из них обладает совершенно разным уровнем опыта и любви к своему непростому делу, но все горят желанием помочь ученикам. Главная героиня — энергичная, но наивная учительница второго класса Джанин Тигс (Брансон).

Второй сезон шоу, продолжающий выходить на экраны, получил восторженные отзывы от критиков, заработав 100% одобрения прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes. Премьера следующей 13 серии второго сезона состоится 18 января.

Фото: ABC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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