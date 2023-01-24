Появились новые кадры из сериала «Король и Шут»

«Кинопоиск» поделился новыми кадрами из музыкального биографического сериала «Король и Шут».

На представленных изображениях можно увидеть главных актеров шоу — Влада Коноплева («Восьмидесятые»), Вассу Бокову («Метод»), Илью Ловкого («Дурак»), Константина Плотникова («Вертинский»), Данилу Рассомахина («Кухня») и Даниила Вахрушева («Физрук»), воплотивших на экране образы участников легендарной панк-группы «Король и Шут». Большая часть кадров была сделана во время записи сцены, воспроизводящей знаменитый концерт музыкантов в дворце спорта «Юбилейный», который прошел 20 февраля 1999 года. Для воссоздания этого концерта создатели пригласили на площадку большую массовку, одетую исключительно в аутентичную для конца 90-х одежду и соответствующую типажу эпохи. Перед записью сцены актеры месяц репетировали свое вступление под руководством коуча Алексея Фадеева («Завод»)

Другие фото были сделаны в одном из залов Большого дворца усадьбы Воронцовых-Дашковых в Шуваловском парке Санкт-Петербурга, где авторы шоу воссоздали репетиционную площадку группы. Здесь были сняты две важные сцены: в первой Горшок (Плотников) неожиданно встречает в зале свою бывшую жену Анфису (Валери Зоидова), а во второй у Балу (Вахрушев), Князя (Коноплев) и Горшка случается серьезный разговор.

Постановкой эпизодов занимался режиссер сериала Рустам Мосафир, ранее работавший над такими проектами, как «Беглецы», «Скиф» и «Гусар».

Дата выхода сериала «Король и Шут» пока неизвестна.