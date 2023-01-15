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Тест: сможешь ли ты выжить в сериале «Одни из нас»?

15 января 2023 12:00
Тест: сможешь ли ты выжить в сериале «Одни из нас»?

Что выберешь: отбросить страхи и двигаться вперед или забиться в угол в ожидании помощи? 

Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть

Сегодня на HBO состоялась долгожданная премьера сериала «Одни из нас», снятого по мотивам одноименной популярной компьютерной игры. В центре сюжета постапокалиптическая Америка, в которой царствуют хаос, разруха и монстры, пораженные страшным вирусом. Главным героям, суровому Джоэлу и отважной Элли, необходимо вырваться из карантинной зоны для того, чтобы попробовать создать лекарство для всего человечества, основываясь на имунной системе Элли. В главных ролях: бесподобный Педро Паскаль и юная Белла Рэмси, шоураннер картины — Крэйг МэйзинЧернобыль»). В честь выхода сериала предлагаем тебе пройти наш тест и узнать, сумеешь ли ты выжить во вселенной «Одних из нас».

Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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