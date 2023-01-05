Последствия буллинга: 8 знаменитостей, над которыми издевались в школе

Буллинг — одна из самых главных подростковых проблем в наше время. Сейчас люди склонны чаще и громче делиться своим опытом, но еще каких-то лет 20 назад такая тенденция была совсем не популярна. Во многих учебных заведениях процветала токсичная атмосфера, которая оставляла свои шрамы на невинных людях. Многие склонны полагать, что селебрити — это сверхлюди с идеальной самооценкой, но, к сожалению, в реальности это далеко не так. Рассказываем о 8 примерах издевательств в школе, которые испытывали ваши любимые звезды.

Сердцеед и талантливый представитель «новой волны Голливуда» Роберт Паттинсон испытывал на себе издевательства в школе из-за желания играть в кино.

«Когда я был моложе, меня множество раз избивали, — рассказывал он издательсву Parade. — Возможно, я был немного идиотом, но я всегда думал, что нападения не были спровоцированы. Для меня это как будто было частью большой игры: мне нравилось вести себя как актер, и это, по-видимому, спровоцировало многих людей ударить меня».

Между прочим, после выхода « Сумерек » актер помимо дикой популярности словил также большую дозу хейта. Еще долгое время Паттинсон пытался отделаться от закрепившегося за ним амплуа загадочного влюбленного вампира, снимаясь в малобюджетных необычных картинах и примеряя на себя разные роли. Однако до сих пор существуют люди, которые воспринимают актера лишь как«того самого вампира со странной манерой речи».

Роберт Паттинсон

Поп-звезда написала множество песен о свободе, любви к себе и борьбе с обществом. Тема буллинга и эмоционального насилия для Леди Гаги крайне важны — в старших классах над ней часто издевались одноклассники. Об этом Стефани (настоящее имя певицы) впервые поделилась в интервью с издательством Rolling Stone в 2011 году:

«В школе меня часто дразнили за мою внешность, и в особенности — за мой большой нос. Придирались даже за смех, манеру пения и макияж. Раньше меня часто заставляли себя чувствовать ничтожеством, иногда я даже не хотел идти в школу».

Кстати, даже такой опыт королева монстров смогла развернуть в нужную сторону. Когда Гага готовилась к роли Элли в фильме « Звезда родилась », она часто вспоминала о внутренней борьбе, которую вела в школе.

«От Элли меня отличает то, как я неустанно верила в себя. Мой персонаж в фильме вообще не верит в себя. Она очень измучена музыкальной индустрией и разочарована в себе. Я же в момент старта своей карьеры мечтала по-крупному и не думала о проблемах».

Леди Гага

Актриса давно известна публике своим прямолинейным характером и простым нравом. Дженнифер чаще всего откровенно говорит о том, что у нее на уме, не скрывая эмоций. Поэтому не удивительно, что в школе она страдала от нападок своих одноклассниц. Особенно часто это, как ни странно, проявлялось в начальной школе:

«Я часто менял школу, когда была помладше. Некоторые девочки были очень злыми. В средней школе ситуация чуть наладилась, но однажды моя одноклассница попросила меня раздать приглашения на вечеринку по случаю дня рождения, на которую меня демонстративно не пригласили. В итоге я просто выкинула их. Не стоит беспокоиться о стервах».

Дженнифер Лоуренс

Как известно, Джастин Тимберлейк начал свою карьеру еще в совсем юном возрасте, его первым крупным проектом стал «Клуб Микки-Мауса». К сожалению, участие в таком популярном шоу не то, что не помогло наладить Тимберлейку отношения со сверстниками, а наоборот — усугубило их. На церемонии вручения наград iHeartRadio Awards Джастин признался:

«Когда я рос в школе, никто и близко не называл меня крутым парнем. Чаще меня называли «другим», странным, чудокаватым и еще несколькими эпитетами, которые я не могу озвучивать на телевидении».

К счастью, дома у певца была поддержка, которая помогла ему пройти через это.

«Моя мама научила меня тому, что быть другим — это хорошо, это означает, что ты действительно можешь что-то изменить».

Джастин Тимберлейк

Кто бы мог подумать, но даже Джессика Альба в средних классах стала жертвой буллинга со стороны ее одноклассников. Все доходило до того, что актрису постоянно запугивали, и она даже была вынуждена приходить на учебу со своим отцом.

«Моему отцу пришлось провожать меня в школу, чтобы на меня не нападали. Я частенько обедала в медицинском кабинете, чтобы не сидеть с другими девочками. Меня дразнили и иногда били. Я до сих пор не знаю точную причину такого отношения, но, скорее всего, это было связано с моей семьей и нашим достатком Помимо того, что я была смешанной расы, у моих родителей не было денег, поэтому у меня никогда не было ни милой одежды, ни крутого рюкзака».

Джессика Альба

Кристиан Бэйл довольно рано увлекся театром. А когда ему было около десяти лет, он впервые снялся в рекламе. Одноклассникам актера по какой-то причине не нравилось его хобби, поэтому они издевались над ним, и иногда даже дело доходило до рукоприкладства. В одном из интервью Бэйл поделился с журналистами:

«Школьные годы не были моим лучшим временем. Я была жертвой издевательств, и другие дети каждый день били меня ногами и кулаками. Наверное, это и был мой первый жизненный урок о том, как твой успех влияет на других людей. Если вы будете выделяться — вас, скорее всего, будут доставать».

Кристиан Бэйл

Да-да, добряк и ваш дружелюбный сосед Том Холланд тоже в свое время столкнулся с издевательствами в подростковом возрасте. Прежде чем получить свою самую популярную роль в « Человеке-пауке », актеру пришлось побороться с немалой долей трудностей.

Несмотря на то что Том сейчас находится в ранге A-list-селебрити, будучи талантливым молодым танцором (он сыграл главную роль в лондонском показе мюзикла «Билли Эллиот» в возрасте 12 лет), Холланд подвергался преследованиям со стороны сверстников в молодые годы. В интервью People актер говорил об этом так:

«Были времена, когда надо мной издевались из-за танцев и прочего. Но никто не мог ударить или обидеть меня достаточно сильно, чтобы помешать мне добиться успеха».

Том Холланд

Одна из самых красивых женщин, любимица фотографов красных дорожек, обладательница «Оскара» и просто талантливая актриса, тоже подверглась булингу со стороны других детей в школе. В интервью Glamour Джессика рассуждала о пережитом опыте так:

«Я не всегда была в центре внимания по правильным причинам. Каждый день в школе мне говорили, что я уродлива и что никто не хотел быть моим другом. Жуткие и жестокие вещи, которые многие дети высказывали мне из-за того, что я была не похожа на всех остальных».

На данный момент актриса много посвящает себя проблеме буллинга и в своих соцсетях и интервью часто затрагивает тему издевательств:

«Если я могу сделать что-нибудь, чтобы помочь молодым девушкам и быть лидером мнений для людей, у которых иногда низкая самооценка, я хочу это сделать».