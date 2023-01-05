Последствия буллинга: 8 знаменитостей, над которыми издевались в школе
Даже у самых ярких звезд случаются темные времена.
Буллинг — одна из самых главных подростковых проблем в наше время. Сейчас люди склонны чаще и громче делиться своим опытом, но еще каких-то лет 20 назад такая тенденция была совсем не популярна. Во многих учебных заведениях процветала токсичная атмосфера, которая оставляла свои шрамы на невинных людях. Многие склонны полагать, что селебрити — это сверхлюди с идеальной самооценкой, но, к сожалению, в реальности это далеко не так. Рассказываем о 8 примерах издевательств в школе, которые испытывали ваши любимые звезды.
Роберт Паттинсон
Сердцеед и талантливый представитель «новой волны Голливуда» Роберт Паттинсон испытывал на себе издевательства в школе из-за желания играть в кино.
«Когда я был моложе, меня множество раз избивали, — рассказывал он издательсву Parade. — Возможно, я был немного идиотом, но я всегда думал, что нападения не были спровоцированы. Для меня это как будто было частью большой игры: мне нравилось вести себя как актер, и это, по-видимому, спровоцировало многих людей ударить меня».
Между прочим, после выхода «Сумерек» актер помимо дикой популярности словил также большую дозу хейта. Еще долгое время Паттинсон пытался отделаться от закрепившегося за ним амплуа загадочного влюбленного вампира, снимаясь в малобюджетных необычных картинах и примеряя на себя разные роли. Однако до сих пор существуют люди, которые воспринимают актера лишь как«того самого вампира со странной манерой речи».
Леди Гага
Поп-звезда написала множество песен о свободе, любви к себе и борьбе с обществом. Тема буллинга и эмоционального насилия для Леди Гаги крайне важны — в старших классах над ней часто издевались одноклассники. Об этом Стефани (настоящее имя певицы) впервые поделилась в интервью с издательством Rolling Stone в 2011 году:
«В школе меня часто дразнили за мою внешность, и в особенности — за мой большой нос. Придирались даже за смех, манеру пения и макияж. Раньше меня часто заставляли себя чувствовать ничтожеством, иногда я даже не хотел идти в школу».
Кстати, даже такой опыт королева монстров смогла развернуть в нужную сторону. Когда Гага готовилась к роли Элли в фильме «Звезда родилась», она часто вспоминала о внутренней борьбе, которую вела в школе.
«От Элли меня отличает то, как я неустанно верила в себя. Мой персонаж в фильме вообще не верит в себя. Она очень измучена музыкальной индустрией и разочарована в себе. Я же в момент старта своей карьеры мечтала по-крупному и не думала о проблемах».
Дженнифер Лоуренс
Актриса давно известна публике своим прямолинейным характером и простым нравом. Дженнифер чаще всего откровенно говорит о том, что у нее на уме, не скрывая эмоций. Поэтому не удивительно, что в школе она страдала от нападок своих одноклассниц. Особенно часто это, как ни странно, проявлялось в начальной школе:
«Я часто менял школу, когда была помладше. Некоторые девочки были очень злыми. В средней школе ситуация чуть наладилась, но однажды моя одноклассница попросила меня раздать приглашения на вечеринку по случаю дня рождения, на которую меня демонстративно не пригласили. В итоге я просто выкинула их. Не стоит беспокоиться о стервах».
Джастин Тимберлейк
Как известно, Джастин Тимберлейк начал свою карьеру еще в совсем юном возрасте, его первым крупным проектом стал «Клуб Микки-Мауса». К сожалению, участие в таком популярном шоу не то, что не помогло наладить Тимберлейку отношения со сверстниками, а наоборот — усугубило их. На церемонии вручения наград iHeartRadio Awards Джастин признался:
«Когда я рос в школе, никто и близко не называл меня крутым парнем. Чаще меня называли «другим», странным, чудокаватым и еще несколькими эпитетами, которые я не могу озвучивать на телевидении».
К счастью, дома у певца была поддержка, которая помогла ему пройти через это.
«Моя мама научила меня тому, что быть другим — это хорошо, это означает, что ты действительно можешь что-то изменить».
Джессика Альба
Кто бы мог подумать, но даже Джессика Альба в средних классах стала жертвой буллинга со стороны ее одноклассников. Все доходило до того, что актрису постоянно запугивали, и она даже была вынуждена приходить на учебу со своим отцом.
«Моему отцу пришлось провожать меня в школу, чтобы на меня не нападали. Я частенько обедала в медицинском кабинете, чтобы не сидеть с другими девочками. Меня дразнили и иногда били. Я до сих пор не знаю точную причину такого отношения, но, скорее всего, это было связано с моей семьей и нашим достатком Помимо того, что я была смешанной расы, у моих родителей не было денег, поэтому у меня никогда не было ни милой одежды, ни крутого рюкзака».
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл довольно рано увлекся театром. А когда ему было около десяти лет, он впервые снялся в рекламе. Одноклассникам актера по какой-то причине не нравилось его хобби, поэтому они издевались над ним, и иногда даже дело доходило до рукоприкладства. В одном из интервью Бэйл поделился с журналистами:
«Школьные годы не были моим лучшим временем. Я была жертвой издевательств, и другие дети каждый день били меня ногами и кулаками. Наверное, это и был мой первый жизненный урок о том, как твой успех влияет на других людей. Если вы будете выделяться — вас, скорее всего, будут доставать».
Том Холланд
Да-да, добряк и ваш дружелюбный сосед Том Холланд тоже в свое время столкнулся с издевательствами в подростковом возрасте. Прежде чем получить свою самую популярную роль в «Человеке-пауке», актеру пришлось побороться с немалой долей трудностей.
Несмотря на то что Том сейчас находится в ранге A-list-селебрити, будучи талантливым молодым танцором (он сыграл главную роль в лондонском показе мюзикла «Билли Эллиот» в возрасте 12 лет), Холланд подвергался преследованиям со стороны сверстников в молодые годы. В интервью People актер говорил об этом так:
«Были времена, когда надо мной издевались из-за танцев и прочего. Но никто не мог ударить или обидеть меня достаточно сильно, чтобы помешать мне добиться успеха».
Джессика Честейн
Одна из самых красивых женщин, любимица фотографов красных дорожек, обладательница «Оскара» и просто талантливая актриса, тоже подверглась булингу со стороны других детей в школе. В интервью Glamour Джессика рассуждала о пережитом опыте так:
«Я не всегда была в центре внимания по правильным причинам. Каждый день в школе мне говорили, что я уродлива и что никто не хотел быть моим другом. Жуткие и жестокие вещи, которые многие дети высказывали мне из-за того, что я была не похожа на всех остальных».
На данный момент актриса много посвящает себя проблеме буллинга и в своих соцсетях и интервью часто затрагивает тему издевательств:
«Если я могу сделать что-нибудь, чтобы помочь молодым девушкам и быть лидером мнений для людей, у которых иногда низкая самооценка, я хочу это сделать».