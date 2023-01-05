Аль Пачино и Логан Лерман выслеживают Гитлера в трейлере второго сезона «Охотников»

Потоковый сервис Amazon Prime Video продолжает напоминать о приближающемся релизе второго и финального сезона остросюжетного триллера «Охотники». На этот раз медиагигант опубликовал полноценный трейлер, в котором содержится еще больше интригующих сцен.

Действие шоу разворачивается 1970-х, а в центре повествования — молодой еврейский парень Джона Хайдельбаум (Логан Лерман) и его пожилой наставник Мейер Офферман (Аль Пачино). В первом сезоне они вместе с соратниками занимались уничтожением нацистов, укоренившихся внутри американского правительства с целью построить Четвертый рейх. В продолжении раскроют все оставшиеся сюжетные линии, расскажут гораздо больше о прошлом Оффермана, а также покажут новых членов команды и самого Адольфа Гитлера (Удо Кир). Все эти годы диктатор прятался на своей тайной базе в Южной Америке, но, когда главные герои узнают его местонахождение, они сделают все возможное, чтобы раз и навсегда уничтожить заклятого врага.

В актерском составе второго сезона задействованы также Дженнифер Джейсон Ли, Джош Рэднор, Тиффани Бун, Джеррика Хинтон, Кэрол Кейн, Лена Олин, Сол Рубинек, Луис Одзава, Грег Остин и Дилан Бейкер. В качестве шоураннера, как и в прошлый раз, выступает Дэвид Вейл («Вторжение»), а должность исполнительного продюсера закреплена за Джорданом Пилом («Нет»).

Заключительные эпизоды «Охотников» выйдут на Amazon 13 января.