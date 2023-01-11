В разработку запущен игровой сериал «Подземелья и драконы»

Экранная вселенная «Подземелий и драконов» в скором времени получит расширение. По сведениям Deadline, потоковый сервис Paramount+ официально запустил в работу одноименный сериал по мотивам знаменитой настольной игры.

Постановкой пилотной серии по собственному сценарию займется режиссер «Красного уведомления» Роусон Маршалл Тербер, но подробности сюжета пока не раскрываются. Производственный процесс предстоящего шоу курируют компания eOne и студия Paramount Pictures, которые в настоящий момент готовят к мартовскому кинотеатральному релизу полнометражный блокбастер «Подземелья и драконы: Честь среди воров», где главные роли исполнили Крис Пайн, Мишель Родригес и Реге-Жан Пейдж.

Грядущий проект станет самым масштабным шоу стриминговой платформы, по уровню амбиций превосходя даже дорогостоящую экранизацию Halo. Цель стримера — построить вселенную с взаимосвязанным повествованием, поэтому в случае успеха можно ожидать разнообразные спин-оффы. Тербер же работает над своим проектом с начала прошлого года. Он также является исполнительным продюсером сериала.

О сроках производства многосерийного эпического фэнтези о мире людей, орков и прочих сказочных существ пока не сведений нет.