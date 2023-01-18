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Киноафиша Новости Несмотря на слухи, Вин Дизель никогда не снимался в фильмах «Аватар»

Несмотря на слухи, Вин Дизель никогда не снимался в фильмах «Аватар»

18 января 2023 13:24
Несмотря на слухи, Вин Дизель никогда не снимался в фильмах «Аватар»

Продюсер франшизы заявил, что слова актера о Джеймсе Кэмероне были вырваны из контекста.

Продюсер Джон Ландау опроверг слухи о том, что Вин Дизель получал предложение сняться в научно-фантастической франшизе Джеймса Кэмерона «Аватар». Спекуляции о том, что Дизель получил роль в «Аватаре: Путь воды», появились в сети после того, как в 2019 году звезда «Форсажа» разместил в своих социальных сетях видео с Кэмероном. В нем он сказал:

«В Голливуде есть один человек, с которым я всегда мечтал поработать и у которого хотел поучиться. Все приходит к тем, кто умеет ждать».

Однако в свежем интервью Empire Ландау сказал, что те слова актера не были намеком на его участие в съемках «Аватара 2»:

«Вин пришел туда как фанат. Однажды он зашел на съемочную площадку, чтобы посмотреть, что мы делаем. Люди просто вырвали это из контекста».

Многих поклонников Дизеля наверняка все еще волнует вопрос о том, может ли он появиться в одной из будущих частей «Аватара». Учитывая, что в данный момент Кэмерон планирует снять еще три фильма в рамках этой саги, у Дизеля еще остаются шансы попасть на Пандору. Ранее режиссер уже заявил, что хочет пригласить на съемки во франшизе Мэтта Дэймона, «чтобы вселенная снова пришла в равновесие». Это замечание является отсылкой к известному факту о том, что Дэймон опрометчиво отказался от главной роли в первом «Аватаре».

В настоящее время Дизель работает над «Форсажем 10». Фильм выйдет в мировой прокат 17 мая.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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